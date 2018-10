İslam'ı seçen Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

Irish Post gazetesinde yer alan habere göre Sinead O'Connor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurdu.

O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtti.

Şarkıcı, yeni ismi Şüheda Davitt ile Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaştı.

Sanatçının, profil resmi yerine Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı "Just Do It" (Sadece Yap) üzerine "Wear Hicab" (Hicap Giy) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görüldü. Ayrıca Twitter kapak fotoğrafına "ashadu an la ilaha illallah" (Şehadet ederim ki Allah´tan başka ilah yoktur) yazılı görseli ekledi.

Davitt'in başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak altına "Mutlu" notunu paylaşması dikkati çekti.

Şüheda Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" sözünü paylaştı.

Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da paylaştı.

Sinead O'Connor kimdir?

ABD’nin Indiana eyaletinde dünyaya gelen Sinead O’Connor 1983’te babasının desteğiyle girdiği Newtown adlı okulda müziğe ağırlık vererek bir deneme albümü çıkardı. Ardından Ton Ton Macoute adlı grubuyla sahneye çıkmaya başladı. Sinead O'Connor, 1990'lı yıllarda Katolikliği seçerek Magda Davitt adını aldı.

John Reynolds ile evlenen O'Conner, Bob Dylan'dan Bono'ya kadar, Fachtna O'Ceallaigh ve Marco Pironi gibi sanatçılarla birlikte çalışmalar yaptı.

Grammy Ödülü'nü reddetti

1990 yılında, Prince'in sözlerini yazdığı 'Nothing Compares 2 U' adlı şarkıyla zirveye çıkan O'Conner, layık görüldüğü Grammy Ödülü'nü reddetmesiyle hafızalara kazındı.

ABD'nin işgallerine karşı çıktı, Papa'nın fotoğrafını yırttı

Politik kimliğini sanatıyla birlikte ön plana çıkararak, ABD ve savaş karşıtı bir çizgi izleyen sanatçı, 1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtması günlerce dünya kamuoyunda konuşulmuştu.