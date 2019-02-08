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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

İslam İşbirliği Teşkilatı: Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail sorumlu

08 Şubat 2019, Cuma 17:12
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Faris Barud'un sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede ölmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Faris Barud'un Filistinli tutukluların maruz kaldığı keyfi ve insanlık dışı uygulamalar ile uluslararası normlar ve sözleşmelerle güvence altına alınan temel haklardan yoksun bırakılması neticesinde öldüğü kaydedildi.

Söz konusu olayın tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumdan Filistinli tutukluların korunması için acilen harekete geçilmesi, İsrail hapishanelerindeki ihlallerin durdurulması ve tutukluların serbest bırakması adına Tel Aviv yönetimine baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in güneyindeki Rimon Hapishanesi'nde 28 yıldır tutuklu bulunan Faris Barud, çarşamba günü sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı nüfusuna kayıtlı 51 yaşındaki Barud, bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü suçlamasıyla 1991'de İsrail güçlerince gözaltına alınmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. 

AA

Etiketler: iit, filistin
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