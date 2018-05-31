İspanyolca Kur’ân dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bazı Latin Amerika ülkelerindeki Müslümanlara İspanyolca Kur’ân-ı Kerîm dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve TDV tarafından hazırlanan onlarca İspanyolca Kur’ân-ı Kerîm, “Hediyem Kur’ân Olsun” kampası kapsamında, Guatemala, El Salvador ve Kolombiya’daki mescit ve İslâmî merkezlerdeki Müslümanlara armağan edildi. TDV Latin Amerika Masası Sorumlusu Selahattin Karabostan, sadece Kolombiya’nın başşehri Bogota’daki İstanbul ve Ebu Bekir mescitleri ile Al Qurtubi İslâmî Çalışmalar Merkezindeki Müslümanlara 450’ye yakın İspanyolca Kur’ân-ı Kerîm ulaştırıldığını kaydetti. AA

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