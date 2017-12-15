İsrail askerleri ''gerçek mermi'' kullandı: 16 Filistinli daha yaralandı

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etmesi sonucu 5'i gerçek mermiyle 16 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah başta olmak üzere birçok kent ve beldede cuma namazının ardından ABD'nin söz konusu kararının protesto edildiği gösteriler düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Kudüs sonsuza kadar Filistin'in başkentidir" yazan dövizler taşıdı.

İsrail askerleri, Beytullahim, Ramallah kentlerinin girişlerinde, El-Halil kenti güneyindeki Arrub Filistinli mülteci kampında, Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya kontrol noktasında, Ramallah'ın batısındaki Belin, Nalin ve Nebi Salih, Nablus yakınlarındaki Kefr Kadum ve Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Katanna beldelerindeki gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise askerlere taş, molotof kokteyl ve lastik yakarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde 5'i gerçek, 11'i plastik mermiyle olmak üzere 16 Filistinlinin yaralandığı, 37 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah’taki olaylarda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı bir Filistinliyi yaraladığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Ramallah’taki bıçaklı saldırı girişiminde bir sınır muhafızı polisinin hafif yaralandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

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Gazze'deki gösterilere müdahalede 31 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 31 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2'si ağır 31 Filistinlinin yaralandığını" belirtti.

Han Yunus kentinin doğusunda 15, Gazze'nin doğusunda 11, Cibaliye'nin doğusunda ise 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, El-Beric Mülteci Kampı'nda da 2 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etmek isteyen Gazzeliler ile İsrail askerleri arasındaki olaylar sabah saatlerinde yeniden başladı.

Gazze'nin doğusundaki yürüyüşe binlerce kişi katılırken, onlarca genç İsrail ile Gazze'yi ayıran sınıra doğru yürüdü.

İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinlilere plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük tepkiyle karşılanan karar, çeşitli ülkelerde düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.

İsrail, 10 yıldır abluka uyguladığı Gazze'de, sınıra 300 metre yaklaşan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile müdahale ediyor. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.