İsrail barışı baltalamaya devam ediyor

AB üyesi ülkelerin BM DaimÎ Temsilcileri yaptıkları ortak açıklamada, İsrail’i, işgali altındaki Doğu Kudüs’ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer’in yıkılması konusundaki kararını gözden geçirmeye çağırdı.

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Fransa, İngiltere, Hollanda, Polonya, İsveç, Belçika, Almanya ve İtalya’nın BM Daimi Temsilcileri, Han el-Ahmer’in yıkılmasına ilişkin ortak açıklama yaptı. İsrail Yüksek Mahkemesinin, 5 Eylül’de, yerleşimcilerin yıkımın durdurulması için verdikleri dilekçeleri reddettiğine işaret edilen açıklamada, “Her an İsrailli yetkililer okulların bulunduğu bu alanı yıkabilir ve aralarında birçok çocuğun bulunduğu yerleşimcileri evinden kovabilir.” ifadesine yer verildi. Han el- Ahmer’in hassas ve Filistin’in geleceği için birleştirici bir konumda olduğuna işaret edilen açıklamada, “Burasının yıkılması ve aralarında çocukların da olduğu yerleşimcilerin yerlerinden edilmesinin sonuçları çok ciddî olacaktır ve iki devletli çözümü tehdit ettiği gibi barış arayışını da baltalar. Bu nedenle İsrailli yetkilileri Han el-Ahmer kararını yeniden düşünmeye çağırıyoruz.” denildi.

Sonuç felaket olur

AB üyesi ülkelerin iki devletli çözüm için arayışlarını sürdüreceklerine işaret edilen açıklamada, “Yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulması için sahada sürekli bir angajman şart.” görüşü paylaşıldı. Ayrıca iki devletli çözüm için UNRWA’nın da faaliyetlerini sürdürmesinin desteklenmesinin hayati önemde olduğu vurgulandı. Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre de, “İsrail’in Han el-Ahmer’i yıkma kararının sonucu felâket olur. Siyasî anlamda geri alınamaz sonuçları olabilir” dedi.

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Netanyahu’dan savaş iması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a savaş açma imasında bulunurken, ülkesinin “ılımlı” Arap dünyasıyla ilişkilerinin giderek iyileştiğini belirtti. Netanyahu, Batı Kudüs’te 1973’te Mısır ile yapılan Yom Kippur Savaşı’nda öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Savaştan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, ama savaş bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı bütün gücümüzle hareket edeceğiz.” dedi. İran’ı savaş açmakla tehdit eden Netanyahu, “İran bugün Ortadoğu’da dünyanın gözü önünde İsrail’in yok edilmesi çağrısında bulunan saldırgan güçleri yönetiyor. Kendimizi bu tehlikeye karşı savunmak bizim görevimizdir ve bunu yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.