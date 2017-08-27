İsrail’de Netanyahu aleyhinde gösteri düzenlendi

İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturmasının hızlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit’in Petah Tikva şehrindeki evinin önünde toplanan göstericiler, Netanyahu hakkında yürütülen soruşturmanın hızlandırılmasını istedi. Netanyahu, uzun süredir hakkında devam eden birden fazla yolsuzluk dâvâsı ile karşı karşıya. İsrail kamuoyundan ve siyasetçilerden Netanyahu’ya istifa çağrıları yükseliyor. Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla 4 kez ifadesi alınan Netanyahu’nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor. Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki medya kuruluşlarını “liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla” suçluyor. Başbakan Netanyahu’nun hakkında devam eden soruşturmalar, “iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya’dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması” şeklinde sıralanıyor. AA

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