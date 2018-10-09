İsrail'den düşen Rus uçağı hakkında yeni açıklama

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Moskova ziyaretinin en kısa zamanda gerçekleşeceğini beklediklerini belirten Rusya-İsrail Hükümetler Arası Komisyonu Eş Başkanı Ze’ev Elkin, Rus askeri uçak İl-20 faciasının bir kez daha tekrarlanmaması için elinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Rusya-İsrail Hükümetler Arası Komisyon toplantısı sırasında, Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayana Elkin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Moskova ziyareti ile ilgili şunu dedi: "Net bir tarih belirlenmedi ama bunun en kısa zamanda olacağı bekleniyor".

Rusya-İsrail Hükümetler Arası Komisyonu Eş Başkanı Maksim Akimov bugün Netanyahu ile görüştü. Görüşmeye Elkin de katıldı.

Görüşmeyle ilgili bilgi veren İsrailli bakan, "Elbette Başbakanımız, görüşmenin başında bir kez daha, Rus uçağının düşmesi sonucu ölenlerin ailelerine başsağlığını diledi. Elbette, bu tür olayların bir kez daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu, İsrail ve Rusya arasında devam eden sürekli diyaloğun maddelerinden biri" ifadelerini kullandı.