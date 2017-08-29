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29 AĞUSTOS 2017 SALI - YIL: 48

İsrail'den "suçun şahsiliği" ilkesini ihlal eden 'skandal' karar

29 Ağustos 2017, Salı 00:55
İsrail "suçun şahsiliği" ilkesini ihlal ederek, geçen ay 3 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli Abd'in annesi, babası, iki kardeşi ve amcasını hapse mahkum etti.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, geçen ay Ramallah kenti yakınındaki yasa dışı yerleşim birimi Neve Tsuf'ta (Halamiş) 3 Yahudi'yi öldüren Filistinli Abd’in annesi 1 ay, babası 2 ay, iki kardeşi ile amcası da sekizer ay hapse mahkum edildi.

Radyonun haberinde, askeri mahkemenin, aile bireylerinin Abd'in eylem planından haberdar olduğuna, buna rağmen İsrail makamlarını bilgilendirmediğine kanaat getirerek ceza verdiği kaydedildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri üzerine 21 Temmuz'da Halamiş yerleşim biriminde 3 Yahudi'yi öldüren Filistinli Ömer el-Abd olayın ardından gözaltına alınmıştı.

İsrail güçleri, 16 Ağustos'ta da Abd'in Ramallah yakınlarında Kober köyünde bulunan evini yıkmıştı.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin ailelerine karşı "suçun şahsiliği" ilkesini ihlal ederek, aile bireylerini suçlama, evlerini yıkma ve iş yerlerini kapatma gibi "toplu cezalar" vermesi insan hakları örgütleri tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor.

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AA

Etiketler: filistin, israil mahkemesi
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  • Naci

    29.08.2017 13:53:28

    Ülkemizde de aileden birinin suçlu bile değil hala zanlı oldugu durumlarda,diğer aile bireyleri hatta bebekleri bile cezalandırılmakta,hatta çalışıp para kazanmalarına hatta ve hatta kendilerine yardım edilmesine bile engel olunmaktadir.Peki bu zulmü nereye koyacağız.İsrail siyonizmi kötü,zorba,zalim,bu doğru.Ama muslumanligin koruyucusu olduğunu iddia eden ve müslümanların desteği ile güç bulan ve bu zulümleri yapanlar nedir.Ya bu zulmü yapanlara yaparcasına destek olan müslümanlar nedir.Demek zalimlik,kötülük,zorbalık sadece İsrail siyonizmi en has değilmiş.Peki Kur'an-ı Kerim' de lanetlenen kavim isminden dolayı mıdır lanetlenmiştir,vasıflarından dolayı mi.Bu müslümanlar Allah'tan ve lanetlenmiş olmaktan niye hiç korkmazlar.

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