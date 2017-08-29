İsrail'den "suçun şahsiliği" ilkesini ihlal eden 'skandal' karar

İsrail "suçun şahsiliği" ilkesini ihlal ederek, geçen ay 3 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli Abd'in annesi, babası, iki kardeşi ve amcasını hapse mahkum etti.

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