İsrail Dışişleri: Reina'daki saldırıda İsrailli bir kadın öldü

Ortaköy'deki terör saldırısının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olay sırasında Reina'da olan İsrailli bir kadının öldüğü belirtildi.

Saldırıda bir İsrailli kadının öldüğüne dair yapılan açıklamayı Reuters duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yaralanan bir İsrailli kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırı sırasında gece kulübünde olan ikinci bir İsrailli kadından ise haber yok" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'deki gece kulübünü hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 20'sinin kimliğinin tespit edildiğini, bu kişilerden en az 15'inin yabancı olduğunu duyurmuştu. Ancak kurbanların uyrukları açıklanmamıştı.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Rivlin, resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Dualarımız, yakınlarını kaybedenlerle ve yaralılarladır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh de İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe, "İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve kalbi taziyelerimi sunuyorum. Yeni yılda, aynı kararlılıkla: terör asla kazanamayacak" mesajını paylaştı.