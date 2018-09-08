İsrail’e inanmak hataydı

Oslo Anlaşması’nın 25. yıl dönümü vesilesiyle açıklama yapan FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail’in iki devletli çözümü kabul edeceğine inanmanın yanlış olduğunu belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, FKÖ ile İsrail arasında 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması’ndaki temel kusurun karşılıklı tanımayı içermemesi olduğunu söyledi. FKÖ Yöneticisi Ureykat, Oslo Anlaşması’nın 25. yıl dönümü vesilesiyle, işgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha kentinde bulunan ofisinde basın toplantısı düzenledi. Ureykat, İsrail’in iki devletli çözümü kabul edeceğine inanmanın yanlış olduğunu belirterek, “Hata Oslo Anlaşması’nın imzalanmasında değildi, bilakis İsrail’in uygulamaları ve ırkçı devletin iki devletli çözüm seçeneğini kabul etmesine olan inancımızdı.” ifadelerini kullandı. Mevcut şartlarda İsrail’in tanınmasının askıya alınması gerektiğini vurgulayan Ureykat, şunları söyledi: “İsrail’den Filistin devletini tanımasını istedik, ancak İsrail tarafı bunu reddetmekte ısrar etti. Bir hata da bu oldu. Şimdi yapılması gereken, FKÖ Merkez Konseyi’nin kararlarında belirtildiği üzere İsrail, Filistin devletini tanıyana kadar İsrail’in tanınmasının askıya alınmasıdır.”

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