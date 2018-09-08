"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

İsrail’e inanmak hataydı

08 Eylül 2018, Cumartesi 22:16
Oslo Anlaşması’nın 25. yıl dönümü vesilesiyle açıklama yapan FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail’in iki devletli çözümü kabul edeceğine inanmanın yanlış olduğunu belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, FKÖ ile İsrail arasında 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması’ndaki temel kusurun karşılıklı tanımayı içermemesi olduğunu söyledi. FKÖ Yöneticisi Ureykat, Oslo Anlaşması’nın 25. yıl dönümü vesilesiyle, işgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha kentinde bulunan ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Ureykat, İsrail’in iki devletli çözümü kabul edeceğine inanmanın yanlış olduğunu belirterek, “Hata Oslo Anlaşması’nın imzalanmasında değildi, bilakis İsrail’in uygulamaları ve ırkçı devletin iki devletli çözüm seçeneğini kabul etmesine olan inancımızdı.” ifadelerini kullandı. Mevcut şartlarda İsrail’in tanınmasının askıya alınması gerektiğini vurgulayan Ureykat, şunları söyledi: “İsrail’den Filistin devletini tanımasını istedik, ancak İsrail tarafı bunu reddetmekte ısrar etti. Bir hata da bu oldu. Şimdi yapılması gereken,  FKÖ Merkez Konseyi’nin kararlarında belirtildiği üzere İsrail, Filistin devletini tanıyana kadar İsrail’in tanınmasının askıya alınmasıdır.”      

 

 

Etiketler: Filistin, İsrail, anlaşma, FKÖ
Okunma Sayısı: 383
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi yoksa korku kök salar

    Ya politik çözüm, ya da korkunç şeyler

    Esad rejimi İdlib'de hastaneyi hedef aldı

    Terörle mücadelede gıdaya sıkı takip

    İsrail’e inanmak hataydı

    Ateşkes çabalarına rağmen İdlib'e yönelik hava saldırıları yoğunlaştı

    Kağıt sektörü krizde

    Trump'tan Apple'a ürünlerinizi ABD'de üretin çağrısı

    Kur, zam bahanesi olmaz

    Otomotiv üretiminde yüzde 3'lük azalma

    Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

    Irak Başbakanı İbadi'ye muhalefetten istifa çağrısı

    Türkiye, İran ve Rusya yerel para birimyle ticaret yapacak

    Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Amacımız saldırıları durdurmak

    Malî kriz küreselleşir mi?

    İran, Erbil'de İKPD kampını vurdu

    Devlet kuramıyorsa biz kuralım

    Gençler neden ‘göçüyor’?

    'İdlib, Türkiye-Rusya yakınlaşmasının bir testi olacak'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Heyet nasıl kurulacak?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Gel de Demirel’i arama
    Genel

    Telekulağı nasıl tesbit ettik?
    Faruk ÇAKIR

    Doğru konuşan rektör
    Risale-i Nur'dan

    Bizi geri bırakan altı hastalık
    Genel

    Demokrasi yoksa korku kök salar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurenda Yaşar

    Bir zillet hali: Mânevî dilencilik
    Genel

    Ya politik çözüm, ya da korkunç şeyler
    Genel

    Barla Okuma Programı’nı yansıtan aynalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.