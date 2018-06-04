İsrail, Filistin'den 'yanan uçurtma' tazminatı istiyor!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "yanan uçurtmalarla" zarar gördüğü gerekçesiyle İsrailli çiftçilerin zararının, Filistin yönetimine ait fonlardan tazmin edilmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Meir Ben-Shabbat'a, İsrailli çiftçilerin tazminatının Filistin yönetiminin bütçesinden kesilmesi için gerekli icraatlara başlanılması yönünde talimat verdi.

Haberde söz konusu tazminatın miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrailli çiftçiler, mahsüllerinin yanmasının ciddi hasara neden olduğu ve bazılarının ürünlerini erken toplamak zorunda kalmasından şikayet ediyor.

Filistinli eylemcilerin, Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerindeki tarım alanlarına "yanan uçurtma" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana gelmişti.

Filistin'in aylık yaklaşık 180 milyon dolara ulaşan ithalat ve ihracattan elde ettiği gelirin vergisine İsrail tarafından el konuluyor. İsrail, daha sonra söz konusu miktarı, Ramallah'taki Filistin hükümetine teslim ediyor.

Vergi gelirleri Filsitin bütçesinin yaklaşık yüzde 70'ini teşkil ediyor. Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Filistin yönetiminin, söz konusu fonlar olmaksızın memurları ve devlet kurumları karşısındaki mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini belirtmişti.