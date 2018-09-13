"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İsrail, Filistinli aktivistlerin kurduğu sembolik köyü yıktı

13 Eylül 2018, Perşembe 10:53
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı, aktivistler tarafından kurulan sembolik köy Vadi el-Ahmer'i yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'deki yıkım kararlarına tepki olarak aktivistler tarafından kurulan sembolik köy Vadi el-Ahmer'i yıktı.

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, İsrail askerlerinin sabahın erken saatlerinde köye baskın düzenlediğini ve burada bulunan beş evi yıktığını söyledi.

Askerlerin bölgeyi kuşatma altına aldığını ve kapalı askeri bölge ilan ettiğini aktaran Assaf, bu yapılanın Han el-Ahmer'in yıkımı için hazırlık olduğunu belirtti.

Filistinli bir grup aktivist, İsrail'in yıkım kararlarıyla mücadele ve Han El-Ahmer ile Kfar Adumim Yahudi yerleşim birimini birbirinden ayırmak için Han el-Ahmer'in kuzey kesiminde konteyner ve ahşap evlerden oluşan küçük bir köy kurmuş ve beş evden oluşan bu sembolik köye "Vadi el-Ahmer" ismi verilmişti.

Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi Filistin'in farklı bölgelerinden gelen gönüllülerle bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor."

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, zulüm
Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Filistinli aktivistlerin kurduğu sembolik köyü yıktı

    Dış temsilciliklere atanan diplomatlar belli oldu

    Yeni kararnameyle Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı kuruldu

    Süt ürünlerini de ABD'den ithal edeceğiz

    'Yerel seçimlerde İYİ Parti-CHP ittifakında AKP dokuz ili kaybedebilir'

    ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları artıyor

    Emlâk işlemlerinde döviz dönemi sona erdi

    Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor

    Demokrasi sözleri tutulsun

    Sorunların kaynağı 12 Eylül

    Gıda israfına karşı tavsiyeler
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Yeni bir büyüme modeline geçelim
    📷

    Akıllı Tahta

    Başkan’ın bisikletli tasarrufu devam ediyor

    Varlık içinde yokluk çekiliyor

    Türkiye'de tutuklu bulunan Alman gazeteci serbest bırakıldı

    'Gazze'de durum kötüleşiyor'

    Sudan'da yıllardır süren iç savaş anlaşmayla bitti

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Selim Gündüzalp'in anısına...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB ile yeni sayfa?
    Mustafa Göknur

    Musîbetlere bakışımız nasıl olmalı?
    Genel

    Türkiye, Suriye gibi olmadıysa bunu Nur Talebelerine borçlu
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı Kemalizm mi dediniz!
    Genel

    Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm âlemini batıran darbeci zihniyet değil mi?
    Genel

    Demokrasi sözleri tutulsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.