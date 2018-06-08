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'İsrail gösterilerden korkuyor'

08 Haziran 2018, Cuma 14:17
İsrail, Gazze Şeridi'nde barışçıl gösteriler kapsamında kurulan bazı çadırları insansız keşif uçaklarıyla yaktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait İHA'lar Refah kentinin doğusunda Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri için kurulan çadırları ateşe verdi.

İHA'ların ayrıca Gazzeli gençlerin "Nekse"nin (Toprak Kaybetme Günü) 51. yılı dolayısıyla bugün düzenlenecek "Milyonluk Kudüs" gösterilerinde kullanmak amacıyla sınıra getirdiği lastikleri de yaktığı belirtildi.

İsrail gösterilerden korkuyor

Öte yandan Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in keşif uçaklarıyla gösterilerde kullanılan lastik ve çadırları ateşe vermesi, bugün sınıra yürüyecek olan kitlelerden duyduğu korkunun kanıtıdır." ifadelerine yer verildi.

Hamas adına konuşan Abdüllatif Kanu da yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'ın doğu sınırındaki çadırları ve lastikleri yakmasının, bugün Milyonluk Kudüs gösterileri için sınıra yürüyecek kitlelerin gücünü zayıflatamayacağını söyledi.

Kanu, aksine bunun Filistinlilerin Gazze'deki ablukanın kırılması ve gösterilerin devamı konusundaki kararlılığının artmasına neden olacağını aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise Twitter hesabından, ordunun sınırdan geçişleri engellemeye hazır olduğu paylaşımında bulundu.

İsrail savaş uçakları, dün de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine "Filistinlileri yarın düzenlenecek Dönüş ve Ablukayı Kırma gösterilerine katılmamaya çağıran" broşürler atmıştı.

Gazze Şeridi sınırında Nekse'nin (Toprak Kaybetme Günü) 51. yılı münasebetiyle bugün "Milyonluk Kudüs" gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

AA

Etiketler: filistin, gazze, büyük dönüş yürüyüşü, israil zulmü
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