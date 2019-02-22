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22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

İsrail ilk uzay aracını Ay'a fırlattı

22 Şubat 2019, Cuma 11:49
İsrail yapımı uzay aracı özel Amerikan roketiyle Ay'a fırlatıldı. 'Beresheet' adlı uzay aracının 11 Nisan'da Ay yüzeyine konması planlanıyor.

İsrail Ay'a insansız uzay aracı gönderdi. Space X şirketinin Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılan ‘Beresheet' adlı uzay aracının yolculuğu yedi hafta sürecek. Uzay aracının 11 Nisan'da Ay'a inmesi bekleniyor.

Ateşlendikten bir dakika sonra ses hızını aşan taşıyıcı roket 450 ton sıvılaştırılmış oksijen ile kerosin karışımı yakıt yüklendi. Füzenin ilk kademesi planlandığı gibi yüzer platforma kondu. Uzay aracı fırlatıldıktan yarım saat sonra Falcon-9'dan ayrılarak dünya çevresindeki yörüngesine oturdu. Aynı roketle Endonezya ve ABD Hava Kuvvetlerine ait iki uydu daha uzaya gönderildi.

Buzdolabı ebadındaki İsrail uzay aracının yüzlerce dijital kayıt ile madeni para büyüklüğündeki bir çipe kaydedilmiş İbranice Tevrat'ın da bulunduğu bir uzay kapsülü olduğu açıklanmıştı.

İsrail, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke olacak. Misyon başarıya ulaşırsa, ‘Beresheet' aynı zamanda bir özel şirket tarafından başka bir gök cismine gönderilen ilk uzay aracı unvanını da alacak.

Ay'a bayrak dikecek

Sovyetler Birliği 1966 yılında ‘Luna 9' adlı uzay aracıyla Ay'a ulaşan ilk ülke olmuş, aynı yıl ABD'nin'Surveyor1' aracı da Ay'a başarılı iniş yapmıştı. 2013 yılında Çin uzay aracı ‘Chang'e-3' aracı ‘Yutu' adlı Ay aracını gezegene indirmişti.

Kamu yararına faaliyet gösteren ve projeyi finanse eden SpaceIL adlı İsrail kuruluşu gelecekteki ticari Ay seferlerinin yapılacağı aracın prototipini de Ay'a indireceklerini duyurdu. Bağışlarla finanse edilen uzay yolculuğunun maliyeti 84 milyon Euro'yu buluyor.

Bir buçuk metre yüksekliğinde ve 600 kilogram ağırlığındaki uzay aracı Ay'a İsrail bayrağını dikecek ve Ayın manyetik alanını araştıracak. Aracın enstitü ile Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'ya göndereceği bilgilerden Ay'ın nasıl meydana geldiği ve manyetik alanının özellikleri öğrenmeye çalışılacak.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: ay, uydu, İsrail, ABD
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