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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"İsrail, Suriye'ye operasyon düzenlemekten vazgeçmeyecek"

03 Ekim 2018, Çarşamba 21:21
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri sevk etmesine rağmen İsrail'in Suriye'de operasyon düzenlemekten vazgeçemeyeceğini söyledi.

Liberman, "S-300'lerin varlığından memnun olduğumuzu söyleyemem. Suriye'de daha gelişmiş nitelikteki S-400 füze savunma sistemleri de mevcut. İsrail, S-300'leri kimin ve nasıl idare edeceğini merak ediyor" dedi.

İsrail'in başka ülkelere ait toprakları ele geçirmeye, İran, Lübnan veya Suriye'yi yok etmeye çalışmadığını belirten Liberman, şöyle konuştu: "Yıllardır Suriye krizine müdahale etmeyi planlamadığımızın altını çiziyoruz. Yalnızca İran'ın Suriye'yi İsrail'e karşı ileri karakola dönüştürmesini veya Suriye topraklarını İran'dan Hizbullah'a özel etkili silahların transferine yönelik lojistik merkezi olarak kullanmasını engellemeye çalışıyoruz."

Liberman, İsrail'in ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğini de vurguladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini arttırmak amacıyla Suriye hükümetine S-300 hava savunma sistemlerinin sevkiyatını tamamladıklarını açıklamıştı.

Rus Savunma Bakanı, Suriyeli askerlerin 3 ay içerisinde Suriye'ye teslim edilen S-300 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere eğitileceğini ifade etmişti.

Sputnik Türkiye

Etiketler: İsrail, Suriye, Rusya, S-300, füze
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