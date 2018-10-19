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19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

İsrail, yıkım kararına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti

19 Ekim 2018, Cuma 15:13
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de İsrail makamlarının yıkım kararına karşı düzenlenen gösteriye müdahale etti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de İsrail makamlarının yıkım kararına karşı düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Filistinlilerle birlikte aralarında yabancıların da olduğu bir grup aktivist ve Han el-Ahmer sakinleri, cuma namazının ardından köyün yanından geçen Kudüs-Eriha yoluna çıkarak İsrail'in uygulamalarını ve yıkım kararını protesto etti.

İsrail güçleri, gösteriye yakıcı biber gazıyla müdahale ederek protestocuları dağıtırken, çok sayıda aktivist boğulma tehlikesi yaşadı.

Göstericilerin arasında yer alan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf da İsrail güçlerinin müdahalesinde biber gazından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Yüzlerce dayanışmacı ve aktivist, 122 gündür İsrail'in yıkım kararına karşı Filistinli bedevi köyü Han el-Ahmer'de nöbet tutuyor.

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

Ancak İsrail Yüksek Mahkemesi, 5 Eylül'de bölge sakinlerinin itirazını reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor. 

 

AA

Etiketler: Filistin, Han el-Ahmer, İsrail, protesto
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