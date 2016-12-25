İsrailli Bakan Liberman'dan BM kararı tepkisi: Tüm iletişimi kesin

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, üst düzey ordu mensuplarına "Filistin yönetimindeki yetkililerle tüm sivil iletişimi kesmeleri" emri verdi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre Liberman, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesinin ardından İsrailli askeri yetkililere Filistinli taraflarla tüm "sivil" iletişimlerini kesmelerini emretti. Haberde, Liberman'ın aldığı bu kararın İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki güvenlik koordinasyonunu kapsamadığı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 637

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.