İsveç'te tepki çeken çirkin saldırı!

İsveç'in güneyinde bulunan Skane bölgesindeki Hesselholm kentinde 200 kişilik mescidin kundaklandığı bildirildi.

İsveç devlet radyosunun (SR) haberine göre, akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Hesselholm İslam Kütür Derneğine ait olan, apartmanın alt katındaki mescitte büyük hasar meydana geldi.

Radyoya açıklama yapan kurtarma servisinden Magnus Carlsson, bir kişinin mescide girerek, kasıtlı olarak yangın çıkardığının tespit edildiğini söyledi.

Yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirten Carlsson, mescitte büyük hasar meydana geldiğini ve apartmandaki dört dairenin tedbir amacıyla boşaltıldığını kaydetti.

Ülkenin resmi haber ajansına konuşan Hesselholm İslam Kültür Derneği Başkanı İsmail Darragi de ''Müslümanların en çok ibadet ettiği ramazan ayında böyle bir felaketin başımıza gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

200 kişinin ramazan ayında mescitsiz kaldığını ifade eden Darragi, 12 yıldır Hesselholm'de yaşadığını ve ilk defa böyle bir olayın görüldüğünü anlattı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, saldırganın yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi.

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER..

Okumak için tıklayınız:

Almanya Protestan Kilisesi Yüksek Meclis Üyesi. Nasıl olur da cami yakılır?

‘Hıristiyan olarak imreniyorum’

"Müslüman olduktan sonra güzel bir dine geçtiğimin farkına vardım"

İslâm medeniyettir

Kelime-i şehadet getirirken titriyordu

17 yıl araştırdı ve Müslüman oldu

Monika 'Meryem' oldu

Çinli mühendis Müslüman olma gerekçesini açıkladı...

İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

Moldovalı Eujenia Petcu'nun Müslüman olma gerekçesi...

Tek bir ayetten etkilendi, Müslüman oldu

***

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

***