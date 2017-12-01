Kaktüs mönüde!

Dünya Gıda Örgütü (FAO) kaktüsün son çare olarak gıda güvenliği için yararlı bir gıdaya ve yem olarak kullanılan bir ürüne dönüştürülebileceğini söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan açıklamada özellikle armut kaktüsün artık kurak alanlarda gıda ve hayvan yiyeceği için değerli bir varlık olarak düşünülebileceği vurgulandı. FAO tarafından yapılan açıklamaya göre kaktüslerin çoğu yenilemezken, Opuntia türleri -özellikle yabanî bir zararlı ottan ziyade bir bitki gibi işlendiğinde- daha fazlasını sunabiliyor. Armut kaktüsün sıcaktan kurak iklimlerde iyi gelişme yeteneği, kaktüsü gıda güvenliği için önemli bir aktör yapıyor. DHA

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