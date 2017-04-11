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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Kapadokya'daki balonu işte bu sözler düşürmüş

11 Nisan 2017, Salı 09:59
Kapadokya'daki balon kazasına, hava şartları nedeniyle inişe geçen pilota "200 TL verdim, niye iniyorsunuz?" diye tepki gösteren Türk yolcu neden olmuş.

Nevşehir'in turistik merkezi Kapadokya'da yaşanan ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Vincent Caumontat'ın hayatını kaybettiği balon kazasından yara almadan kurtulan İbrahim Fincan, o anları Habertürk Gazetesi'nden Uzay Kesmen'e anlattı.

"200 TL VERDİM, İNEMEZSİN"

Fincan, kazanın oluşuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Kalkıştan 5 dakika sonra konsolos yardımcısının sepete çöktüğünü söyleyen Fincan, "Yanında İranlı bir arkadaşı vardı. 'Arkadaşını kaldır' deyince, 'Korktu' dedi. Hatta ben, 'Biz Türk'üz koruruz seni' diye şaka yaptım. Güldüler. Ayağa kalkması için ısrar ettim. Ama ayağa kalkmadı. Normalde 40 dakika ile 1 saat arası uçuş var. Aradan 30 dakika geçmeden pilot, 'İnmeye geçeceğiz' dedi. Yolculardan biri 'İnemezsiniz' dedi. Pilot 'Neden' diye sorunca, 'Ben 200 TL verdim, niye iniyorsunuz. Bize 1 saat dediniz' diye kadın tepki gösterdi. Pilot bunun üzerine 'Hava şartları uymuyor, tehlikeli bir şey olabilir. İnmek zorundayız' dedi. Pilot turu yarıda kesmek zorunda kaldı.

''PİLOT TARTIŞIRKEN TELİ SON ANDA FARK ETTİ''

Tam inişe geçerken kadın, pilotla tartışmaya başladı. Pilotun yüzü sepetin gittiği yöne değil, kadına çevriliydi. Kadını tanımıyorum. Tartışma sırasında pilot, balonun gittiği yöne doğru baktı, yüksek gerilim hattını gördü. 'Tel' diye bağırdı ama geç kaldı. Balonu aşağı indirmeye kalktı. Tel, sepet hizasındaydı. Alçalmasa tel direkt sepete çarpacaktı. Yüksek gerilim hattı, pilot alçalınca balonla sepet arasındaki halatlara çarptı. Yüksek gerilime çarptığı sırada sepete konsolos yardımcısı dışında kimse dokunmuyordu. Herkes fotoğraf çekmekle meşguldü. Sepete tek dokunan Fransız'dı.Yüksek gerilime direk maruz kaldı. Uçuş boyunca yerden hiç kalkmadı. Yere düşmemiz en fazla 5 saniye sürdü. Çok sert çarptık. İlk ben çıktım sepetten ve insanların çıkmasına yardımcı olduk. Balondan 30 metre kadar uzaklaştık. Daha sonra çevreden insanlar ve ambulanslar gelmeye başladı.''

"BU TRAJİK KAYIP BİZİ ÇOK SARSTI"

Balon kazasında hayatını kaybeden Fransız Konsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat için Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir tören düzenlendi.

Basına kapalı yapılan törenin ardından İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, "Bu trajik kayıp bizi çok sarstı. 3 yıldır görevdeydi. Herkes tarafından çok sevilen bir çalışma arkadaşımızdı. Bu zor dönemde Türk makamlarından aldığımız destekten dolayı çok minnettarız" dedi.

''RÜZGÂRIN HIZI UYGUNSA KALKIŞ YAPILIR''

Kapadokya Balloon Turum acente yetkilisi Mutlu Deveci kazaya ilişkin şunları söyledi:

"Sivil Havacılık raporlarına göre kalkış yapıyoruz. Hava muhalefeti, rüzgâr hızı gibi etkenler nedeniyle yılda 90-100 gün kalkış olmuyor. Rüzgâr hızı saatte 11 kilometreyi aştı mı kalkış yapamıyoruz. Son zamanlarda yaşanan kazaların bundan dolayı olduğunu zannediyorum. O gün Sivil Havacılık raporuna göre rüzgârın saatlik hızı uygun olduğu için kalkış yapılmıştır. Ama Kapadokya'da hava şartları çok ani değişiyor. Şef pilotlar rüzgârın hızı ve yönüne göre balonların kalkış noktasını değiştirebiliyor. Ancak bazı firmalar hep aynı noktadan kalkıyor. Ani rüzgâr artışlarında balon uçması gereken bölgeden uzaklaşabiliyor. O zaman da riskli bölgeye giriyor."

''TECRÜBELİ PİLOTUN MALİYETİ YÜKSEK''

Acente yetkilileri, turist sayısının azalması nedeniyle tecrübeli pilotların işten çıkarıldığı iddialarına da yanıt verdi. Yetkililer, "Turist sayısının azaldığı bir gerçek. Günü kurtarmaya çalışıyoruz. Böyle bir adım atılmış olabilir. Tecrübeli bir pilotun maliyeti çok yüksek" dedi.

8 YILDA 7 KAZA: 7 ÖLÜM

Kapadokya'da 1996'dan bu yana düzenlenen balon turlarında ilk kaza 2009'da yaşandı. Son 8 yılda meydana gelen 7 kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı.

2009:

Avanos İlçesi'nde iki sıcak hava balonunun çarpışması sonucu 1 İngiliz turist hayatını kaybetmiş, 10 turist yaralanmıştı.

2013:

Göreme yakınlarında iki balonun çarpışması sonucu 3 Brezilyalı turist hayatını kaybetmiş, 22 turist ise yaralanmıştı.

2014:

Göreme'de ters rüzgar nedeniyle sert iniş yapan sıcak hava balonunda 23 yaşındaki Çinli bir kadın turist hayatını kaybetti. Kazada 11 kişi ise yaralandı.

2015:

Ürgüp İlçesi'nde hava muhalefeti nedeniyle balon sert iniş yaptı ve 18 kişi yaralandı.

18 Şubat 2017:

Göreme'de balonun sert iniş yapması sonucu sepetten düşen Danimarkalı Benny Karl Jessen (54) yaşamını yitirdi.

14 Mart 2017:

3 balon Ürgüp İlçesi Sofular Köyü yakınlarında sert iniş yaptı. Sepetlerin yere vurmasıyla çoğu yabancı 49 turist yaralandı.

9 Nisan 2017:

Göreme'de sıcak hava balonu yüksek gerilim hattına çarpıp düştü. Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Vincent Caumontat (45) hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.

Etiketler: kapadokya, balon
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