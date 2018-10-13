'Kaşıkçı öldürüldüyse Suudi Arabistan'a ağır cezası olacak'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı ile ilgili açıklamalarda buludu.

Kaşıkçı hakkında Suudi yetkililerle temas halinde olduğunu belirten Trump, "Eğer gazeteci Kaşıkçı konsoloslukta öldürüldüyse Suudi Arabistan için ağır bir ceza olacak." ifadesini kullandı. Amerikan CBS kanalına konuşan Trump, 'ceza'nın ayrıntıları hakkında bilgi vermezken Suudi Arabistan ile olan askeri anlaşmaları sonlandırmak niyetinde olmadığını da kaydetti. Trump, daha önce Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söylemişti. 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleriyle ilgili İstanbul Başkonsolosluk binasına giren ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı, Riyad yönetimine eleştirileriyle biliniyordu. Euronews Türkçe

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