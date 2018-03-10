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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kenya'da rahatsızlandı

10 Mart 2018, Cumartesi 18:18
Afrika turu kapsamında Kenya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sağlık problemi nedeniyle başkent Nairobi'deki ilk gün temaslarını iptal ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ülkesindeyken Kuzey Kore gibi önemli meseleler üzerine harcadığı yoğun tempo nedeniyle kendisini iyi hissetmediği, bu nedenle Kenya'daki ilk gün temaslarını iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tillerson'ın rahatsızlığının çok ciddi olmadığı , iptal edilen ilk gün programlarının daha sonraki günlerde yeniden düzenlenebileceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrika turu kapsamında Etiyopya'nın ardından bugün Kenya'ya gelmişti.

Pazartesi gününe kadar Kenya'da olması beklenen Tillerson, daha sonra Cibuti, Çad ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

AA

Etiketler: tillerson
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