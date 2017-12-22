Kerim bebeğe Hariri'den de destek geldi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Kerim bebeğe tek gözünü kapatarak destek verdi.

Hariri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tek gözünü kapattığı bir fotoğrafını koyarak, "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) etiketini kullandı. Hariri'nin Kerim bebeğe destek fotoğrafı kısa sürede çok sayıda beğeni alarak paylaşıldı. İki aylık Kerim bebek, Suriye'nin başkenti Şam'da, Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesinde yaklaşık bir ay önce rejimin topçu saldırısında annesini ve sol gözünü kaybetti. Bebeğin fotoğrafının paylaşılmasının ardından Türkiye ve dünyadan çok sayıda kişi, sosyal medyada dayanışma mesajları paylaşmıştı. Kerim bebek ve Doğu Guta halkına destek kampanyası genişleyerek devam ediyor. Kerim bebeğe Ribery'den de destek geldi Kerim bebek için sosyal medyada destek büyüyor AA

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