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1 TEMMUZ 2018 PAZAR - YIL: 49

Kerkük'te 'Halk İradesi'ne saldırı

01 Temmuz 2018, Pazar 10:35
Irak'ın Kerkük kentinde seçim sandıklarının bulunduğu depoya bombalı araçla düzenlenen saldırıda 19 kişi yaralandı, oy sandıklarının zarar görmediği açıklandı.

Irak'ın Kerkük kentinde seçim sandıklarının yer aldığı depoya bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, kentin Bağdat Yolu semtinde 12 Mayıs'taki genel seçimlerde kullanılan oyların sandıklar içinde muhafaza edildiği depoya bombalı araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıyı bir intihar eylemcisinin gerçekleştirildiğini dile getiren Kamil, bomba yüklü aracın deponun girişinde patlaması sonucu 4'ü sivil, 15'i güvenlik görevlisi toplam 19 kişinin yaralandığını aktardı.

"Sandıklar zarar görmedi"

Park halindeki 10 aracın da yanarak hurdaya döndüğü bilgisini veren Kamil, "Saldırının amacı depodaki seçim sandıklarıydı, ancak sandıklar herhangi bir zarar görmedi." dedi.

Kamil ayrıca, Kerkük'ün farklı bölgelerinde gece iki bombalı saldırı daha düzenlendiğini, uzaktan kumanda ile gerçekleştirilen saldırılarda can kaybı olmadığını kaydetti.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerinde hile iddiaları gölge düşürmüştü.

Irak meclisi şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

 

AA

Etiketler: Irak, Kerkük, oy, saldırı
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