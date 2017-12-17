Kerkük'te Türkmen Cephesi bürolarına saldırı

Irak'ın Kerkük kent merkezindeki Musalla semtinde Irak Türkmen Cephesi'ne ait iki ayrı büroya yönelik kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, yaptığı açıklamada, ''Kerkük kent merkezinde Irak Türkmen Cephesi'nin iki bürosuna yönelik saldırı düzenlendi.'' dedi. Irak Türkmen Cephesi Musalla bürosu ile Türkmen Esnaflar Birliği bürolarına yönelik saldırıların eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirten Ömer, kentin Musalla semtinde iki ayrı büroya yönelik düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak bürolarda maddi hasar oluştuğunu ifade etti. Kimliği bilinmeyen kişiler bürolara yönelik RPG silahları ile saldırı düzenlediklerini kaydeden Ömer, saldırılardan hemen sonra bölgeye gelen Terörle Mücadele Polis güçlerinin geniş kapsamlı inceleme başlattığını, faillerin izlerini sürdüğünü aktardı. AA

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