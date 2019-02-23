"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Keşmir'de gerginlik artıyor

23 Şubat 2019, Cumartesi 18:16
Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde 14 Şubat'ta paramilis konvoyuna düzenlenen saldırının ardından bağımsızlık yanlısı 200 kişi tutuklandı ve bölgeye ilave yaklaşık 10 bin asker gönderildi.

Emniyet yetkilileri, eyaletin çeşitli kesimlerinde bağımsızlık yanlısı direnişçi liderlerin de aralarında olduğu yaklaşık 200 kişinin tutuklandığını açıkladı. Hindistan'ın NDTV kanalının haberinde, İçişleri Bakanlığının talimatıyla ilave yaklaşık 10 bin askerin uçaklarla Srinagar kentine sevk edildiği bildirildi.

'Kashmir News Service'in haberine göre, üst düzey emniyet yetkilileri, eyalette artırılan önlemler ve ilave asker sevkiyatının, bölgedeki seçimlerin adil ve özgür ortamda gerçekleşmesini güvence altına almak için, seçime yönelik çalışmaların parçası olduğunu savundu. Yetkililer, bölgedeki seçimlerin boykot edilmesine yönelik herhangi bir kampanyaya izin verilmeyeceğini söyledi.

Bölgede geçen hafta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker yaralanmıştı.

HİNDİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİ'NDEN KEŞMİRLİLERİN LEHİNE KARAR

Hindistan Yüksek Mahkemesi, dün, Cammu Keşmir bölgesinde yaşayan binlerce Keşmirli öğrenci, tüccar ve meslek sahibini hedef alan tehdit, saldırı ve boykotlara son verilmesi kararı almıştı. Hindistan'da sosyal medyada paylaşılan videolarda da Keşmirli öğrencilerin Hindu milliyetçisi gruplar tarafından dövüldüğü, kolej ve üniversitelerden ayrılmalarının istendiği görülüyordu.

KEŞMİRLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Kuzeydeki Ambala kentinde 300 kadar Keşmirli öğrencinin, Hindular tarafından yatakhanelerden çıkarıldığı, Dehradun'da en az 20 öğrencinin güvenlik endişesiyle polis gelene kadar kendilerini odalarına kilitlediği belirtilmişti.

Keşmirli öğrenciler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin iktidardaki Hindu milliyetçisi partisinin, bu yıl yapılacak genel seçimlerden önce Müslüman karşıtlığını ateşlediğini savunmuştu.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri 'Cammu Keşmir' eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e 'Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)' ve 'Gilgit Baltistan' adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Keşmir, Hindistan, gerginlik
Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib'e saldırı: 5 ölü

    Kudüs'te 3 Filistinli gözaltına alındı

    ABD'den Osman Kavala açıklaması

    'Her türlü şiddet olayından Maduro sorumludur'

    Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi

    Kolombiya sınırındaki göstericilere biber gazı

    CHP, psikiyatristlere danışmış

    Keşmir'de gerginlik artıyor

    Venezuela, askerlerini Kolombiya sınıra yığacak

    Gazze şehidini uğurladı

    ABD’nin planına göre güvenli bölgede Türkiye yok

    Hukuk için adımlar atılsın

    Standımıza uluslararası misafir

    Fuarın yıldızı

    Gül: Terörle mücadelede vatandaşımızın hukukunu koruyacağız

    Topuk kanından genetik hastalıklar tespit edilebilecek

    'Irak'ta ABD işgali sonrası yaşanan karmaşa PKK ve IŞİD'e yaradı'

    İmamoğlu: İstanbul'u hasta ettiler

    Polatlı şehidi Mehmet Han ebediyete uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Barış istiyorsanız, adaleti sağlayın
    Yasemin YAŞAR

    Neden aileler dağılıyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aa, Demokrat diye bir parti mi var?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye toplum sahip çıkmalı ki...
    Ahmet BATTAL

    Hem çukur, hem ambar!
    Sabahattin BOYACI

    Aman ha! Münafıklara dikkat!
    Süleyman KÖSMENE

    Günahlar, Cehenneme benziyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Faize 117, yatırıma 63 milyar TL
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetimizi ihlâsta ve hakta bilmeliyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.