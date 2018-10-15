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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Köln tren istasyonunda rehine krizi

15 Ekim 2018, Pazartesi 15:50
Almanya'nın Köln kentindeki merkez tren istasyonunda duyulan silah seslerinin ardından polis istasyonu boşaltarak güvenlik çemberi oluşturdu.

Köln Ana Tren İstasyonu’ndaki bir eczanede rehin alma olayının yaşandığı bildirildi. Köln Emniyet Teşikalatı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada olayın detaylarının henüz netlik kazanmadığı ve polisin olay yerinde durumu netleştirmeye çalıştığı bildirildi. Polis, vatandaşların olay yerinden uzak durması uyarısında bulundu.

Emniyet Teşkilatı Sözcüsü de rehine sayısı ya da şüpheli konusunda henüz bir bilgi veremeyeceğini söyledi.

Polisin Ana Tren İstasyonu’nun arka tarafındaki Breslauer Meydanı’nı kapattığı bildirildi. Çok sayıda peronun da kapatıldığı, tren seferlerinde gecikme ve iptallerin söz konusu olduğu kaydedildi.

AA

Etiketler: Almanya, Köln, rehine, tren, istasyon
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