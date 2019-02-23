Kolombiya sınırındaki göstericilere biber gazı

Venezuela'nın Kolombiya ve Brezilya sınırlarında gergin bekleyiş sürüyor. Venezuela ordusu Kolombiya sınırındaki göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtları ve aktivistler sınırda askerler tarafından oluşturulan barikatı aşıp günlerdir sınırda bekleyen insani yardım malzemelerini ülkeye sokmayı amaçlıyor.

Fakat Maduro'nun örtülü Amerikan işgali olarak nitelendirdiği gıda ve ilaç konvoyunun geçişinin engelleme emri alan askerler cuma günü Brezilya sınırında sivillerin üzerine ateş açarak en az iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden ve bir çok batılı ülke tarafından tanınan Juan Guaido da ülkeyi terk etmesini engelleyen mahkeme kararına rağmen sınırın Kolombiya tarafındaki Cucuta'ya geçerek yardımların bekletildiği depoları gezdi.

Guaido geçiş planı ile ilgili fazla detay vermese de tırların Venezuelalı gönüllüler tarafından kullanılması ve muhaliflerin bir insan zinciri oluşturması bekleniyor.

Fakat Venezuelalı askerlerin bu konvoyu engellemesi de ihtimaller arasında. Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez cuma gecesi sosyal medya üzerinden Kolombiya'da gelen yasadışı tehditler nedeniyle Tachira sınırının geçici bir süre kapatıldığını duyurdu