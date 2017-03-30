Kritik görüşmeye dair: Gülen'in iadesi, Adil Öksüz, ABD'nin YPG'ye desteği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Geçmiş yönetimin YPG'ye destek verdiğini de üzülerek gördük. Bizi hedef alan bir terör örgütüne verilen destek hem bizi üzmüştür hem ilişkilerimizi etkilemiştir hem de Türk halkının ABD'ye bakışını hislerini olumsuz yönde etkilemiştir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise, "Hiçbir şekilde Türkiye ve ABD'nin bu konuda IŞİD'i yenme konusundaki taaddüdünden herkes emin olmaya devam etsin. Koalisyonun ilk amacı budur. Dünya üzerinde nerede ortaya çıkıyorsa mutlaka bu koalisyon ile karşı karşıya gelecektir. Kimse şüphe etmesin. Tartışmalar olmaya devam edecek nasıl ilerleyeceğimiz konusunda. Bugün de tartışmalar devam etti. Ne tarz opsiyonlar, seçenekleler var önümüzde üstünden gittik. Açıkça söylüyorum. Zor kararlar bunlar. Zor seçimler yapılması gerekenler farkındayım. Ama bu çok açık ve faydalı tartışmalar olmaya devam ediyor. ABD ve Türkiye bu koalisyonun bir parçası olarak ortaklığına devam edecektir" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU : YENİ ABD YÖNETİMİ İLE ÜST DÜZEY TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, "Yeni ABD yönetimi ile üst düzey temaslarımız devam ediyor. İkili ilişkilerin aynı sıra terör ile mücadele diğer karşı karşıya kaldığımız tehditler. Suriye, Irak ve bizim bölgemizdeki sorunlar da birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Görüştüğümüz bazı konuları yarın NATO dışişleri bakanları toplantısında Brüksel'de diğer müttefiklerimiz ile değerlendireceğiz. İki müttefik ülke olarak halklarımızın karşılaştığı sınamalarda bundan sonra daha etkin adımlar atma konusunda kararlığımız var. Daha fazla adım atabilmeliyiz ilişkilerimize yeni bir enerji ve ime katmamız gerektiğini vurguladık. İlişkilerimizi etkileyen bazı konular oldu" diye konuştu.

"AMERİKA'DA YPG İLE PKK'NIN BİR FARKININ OLMADIĞINI KABUL EDİYORLAR"

ABD'nin YPG'ye destek verdiğini belirten Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Geçmiş yönetim döneminde ilişkilerimizi etkileyen bazı olaylar oldu. Bunlardan biri Suriye'de DEAŞ ile mücadele ederken geçmiş yönetimin YPG-PYD ile işbirliği ve YPG'ye verdiği destektir. Amerikan yönetimi ve ilgili askerler dahil kurumlar Amerika'da YPG ile PKK'nın bir farkının olmadığını kabul ediyorlar. PKK terör listesinde ama maalesef Suriye'de YPG ile bir işbirliğini geçmiş dönemde gördük."

"GEÇMİŞ YÖNETİMİN YPG'YE DESTEK VERDİĞİNİ DE ÜZÜLEREK GÖRDÜK"

Çavuşoğlu, "Geçmiş yönetimin YPG'ye destek verdiğini de üzülerek gördük. Bizi hedef alan bir terör örgütüne verilen destek hem bizi üzmüştür hem ilişkilerimizi etkilemiştir hem de Türk halkının ABD'ye bakışını hislerini olumsuz yönde etkilemiştir. Daha iyi bir işbirliği bekliyoruz. Bir terör örgütü ile mücadele ederken başka bir terör örgütü ile işbirliği yapmanın doğru olmadığını gerçekçi olmadığını Suriye'nin geleceği açısından büyük bir risk olduğunu söyleyegeldik. Bugün bir kez daha düşüncelerimizi dostum Rex ile de paylaştım" dedi.

"68 ÜLKE VE NATO DA VAR BAZI KURUMLAR OLARAK 10-20 BİN KİŞİLİK BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YENEMİYORSAK"

Terörle mücdalede işbirliğinin önemine değinen Çavuşoğlu, "68 ülke ve NATO da var bazı kurumlar olarak 10-20 bin kişilik bir terör örgütünü yenemiyorsak başka terör örgütlerine muhtaçsak o zaman hepimiz kendimizi gözden geçirmemiz lazım. Ki bunu başarabiliriz. Bundan sonraki süreçte de Suriye'nin istikrarı, siyasi çözüm DEAŞ ile mücadele konusunda müttefikimiz Amerika ile yakın işbirliği içinde çalışmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

GÜLEN'İN TÜRKİYE'YE İADESİ KONUSU

Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusuna değinen Çavuşoğlu, "Geçmiş dönmemin izlediği ikircikli politikalarından biri de Türkiye'deki hain darbe girişimi ve daha önceki darbe girişimlerinin sorumlusu Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusu. Biz bugüne kadar elimizdeki tüm bilgiler, belgeleri önceki yönetime de bu yönetime de ilettik. İade talebimizi ve geçici tutuklama talebimizi de ilettik. En son Washington ziyaretim sırasında da yeni elde edilen bilgileri, Adalet bakanımızın bize verdiği bilgileri de Jeff Session'a ilettik. Jeff Session bu belgeleri titiz bir şekilde izleyeceğini bize söylemiştir. Somut adımlar bekliyoruz. İdari bazı tedbirler veya geçici tutuklama talebimizin yerine gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

"ABD İLE İLİŞKİLERİMİZİ YENİDEN RAYINA KOYMAK İÇİN KARŞILIKLI ADIMLAR ATMAMIZ GEREKİYOR"

Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimizi yeniden rayına koymak için, bu güveni kazanmak için karşılıklı adımlar atmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmesinde de bunu sayın Trump'a da söylemişti. Önümüzdeki süreçte yakın işbirliği ve atacağımız adımınlar ile ikili ilişkilerimizi ileriye götürme konusunda umutluyuz" dedi.

"AVRUPA'YA BAKTIĞIMIZ ZAMAN ÇOK SORUNLAR VAR. KENDİ SORUNLARI İLE BİLE BAŞ EDEMİYOR"

Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman çok sorunlar var. Kendi sorunları ile bile baş edemiyor. Bölgemizde ve ötesinde çok ciddi sınamalar var. Türkiye- ABD dostluğuna ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" dedi.

REX TİLLERSON : AMACIMIZ IŞİD'İN BÖLGE İÇİNDE TEKRAR GÜÇLENMESİNİ VE YENİ TERÖR TEHDİTLERİNİ ENGELLEMEK

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Amaçlarımızdan bir tanesi tabi ki DEAŞ'i yenmek. Bölge içerisinde istikrarı sağlamak ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek. Türkiye NATO müttefiki. Hem bu müttefik içerisinde hem de DEAŞ'e karşı olan küresel koalisyonda askeri olarak işbirliği yapmaya devam ediyoruz Türkiye ile. Amaçlarımızdan bir tanesi IŞİD'in bölge içinde tekrar güçlenmesini engellemek. Buradan yeni ortaya çıkabilecek terör tehditlerini de engellemeye devam etmek. Suriye'deki çatışmalarda Türkiye'nin her türlü çalışması bizim için çok önemli oldu. Bölgeden gelen 3 milyondan fazla göçmenin aynı şekilde her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına devam etti. Türkiye'nin barışçıl çabalarını takdirle karşılıyoruz. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmek için de gelmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD- TÜRKİYE BÖLGEDE BİR ÇOK ORTAK HEDEFE SAHİP"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD- Türkiye bölgede bir çok ortak hedefe sahip. İran'ın bu bölgeye herhangi bir şekilde zarar vermesini engelleyebilmek. Suriye'de bir uzlaşmaya varabilmek. Suriyelilerin tekrara evlerine dönebilmelerini sağlayabilmek. Iraklıların da Bağdat'ta katılımcı ve bağımsız bir hükümet kurmalarına yardımcı olmak" dedi.

"ABD HER ZAMAN TÜRK HALKI İÇİN GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK VE KENDİNİ ADAMIŞ BİR ORTAK"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD her zaman Türk halkı için güvenilir bir müttefik. Hem de bu ülkenin emniyet ve güvenliğine ekonomik fırsatlarını geliştirmesine kendini adamış bir ortaktır. Bu zorluklara tekrar beraber göğüs germeyi iple çekiyoruz. Trump yönetimi mutlaka bu uzun dostluğumuzu devam ettirecektir" dedi.

ABD'NİN YPG'YE DESTEK POLİTİKASI

ABD'nin YPG'ye destek politikasının sürüp sürmeyeceğine yönelik bir soruya ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson şu yanıtı verdi: "Bugün zaten gerçekleştirdiğimiz görüşmenin odak noktalarıydı bu sorular. Karşılıklı Suriye içerisinde istikrarı nasıl sağlayabiliriz? Uzun dönemde nasıl sonuç bulabiliriz? Çok faydalı görüşme yaptık diye düşünüyorum. Bu konuda ileride beraber çalışmaya devam edeceğiz. Rakka'nın geleceği konusunda kontrolünün yerel yurttaşlara geri verilmesini istiyoruz. Kaçmak zorunda olan tüm Suriyeliler geri dönebilsinler."

"TARTIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

"YPG ile birlikte çalışma konusunda Türkiye'yi nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz" sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Daha önce zaten bahsettim. Çok güzle bir görüşme gerçekleştirdik. Hem Cumhurbaşkanı düzeyinde hem de şimdi. Nasıl Suriye'de hep birlikte ilerleyebiliriz? Güvenliği sağlayabiliriz konusunda. Bunu yaparken bir çok alternatif var. Tartışmalarımız devam edecek. İki tarafında görüşleri mevcut. Bunların üzerinde ilerlemeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

HALKBANK GENEL MÜDÜR YARDIMCISININ TUTUKLANMASI

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin Çavuşoğlu, "Maalesef Halk Bankası Genel Müdür yardımcısı ABD seyahati dönüşü havaalanında tutuklanarak gözaltına alınmış sonra tutuklanmıştır. Dün itibariyle konsolosluk erişimi sağlanmıştır. Burada süreci yakından takip ediyoruz. Fakat bu işin geçmişine gitmek lazım. Bu süreci başlatan şu anda görevden alınan eski savcı Bharara. Bu sürecin, Zarrap dahil siyasi bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Eski Savcı Bharara, FETÖ ile çok yakından bağları var. Hatta hakim de dahil onlarla daha önce Türkiye'ye gelmişlerdir ve Türkiye'de siyasi etkinliklere katılmışlardır, Türkiye aleyhine konuşmalar var. Bharara, sosyal medyada Türkiye aleyhine ne kadar tweet varsa beğeniyor, Retweet ediyor. Onun açtığı bir dosya üzerinden bu işlemler yapıldı. BU konudaki endişelerimizi, düşüncelerimizi olayın başladığı ilk günden itibaren ABD'li dostlarımız ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN ARANMASI

Adil Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından aranmasına ilişkin bir soruya, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Herhangi bir vize durumundaki değişiklikte normal bir prosedürdür haber verilmesi. Bunu söyleyebilirim" dedi.

"ARKASINDA BİR ŞEY ARAMAK İSTEMEYİZ DETAYLARINI DA SOMUT OLARAK GÖRMEK İSTERİZ"

Aynı soruya Çavuşoğlu, "Adil Öksüz'e ulaşıldı mı, ulaşılmadı mı? ABD'nin bir açıklaması oldu niçin arandığına ilişkin. Biz tabi ki böyle bir açıklamaya inanmak isteriz ve bunun arkasında da bir şey aramak istemeyiz ama neticede bu konunun detaylarını da somut olarak görmekisteriz" diye yanıt verdi.

TILLERSON : "ZOR KARARLAR BUNLAR. ZOR SEÇİMLER YAPILMASI GEREKENLER FARKINDAYIM"

"ABD'nin PKK ve YPG arasında bir fark yapmadığını söyledi sayın Çavuşoğlu siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Rakka konusunda fikir birliğine varabilecek misiniz?" sorularına ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Tekrar IŞİD ile mücadele konusunda Suriye'de şunun tekrar altını çizmek istiyorum. Hiçbir şekilde Türkiye ve ABD'nin bu konuda IŞİD'i yenme konusundaki taaddüdünden herkes emin olmaya devam etsin. Koalisyonun ilk amacı budur. Dünya üzerinde nerede ortaya çıkıyorsa mutlaka bu koalisyon ile karşı karşıya gelecektir. Kimse şüphe etmesin. Savaş alanında ve ya sosyal medyada olun. Kullanılan taktiklerde bir araya gelmemiz gerekiyor bu önemli ortaklarımız ile. Tartışmalar olamaya devam edecek nasıl ilerleyeceğimiz konusunda. Bugün de tartışmalar devam etti. Ne tarz opsiyonlar, seçenekleler var önümüzde üstünden gittik. Açıkça söylüyorum. Zor kararlar bunlar. Zor seçimler yapılması gerekenler farkındayım. Ama bu çok açık ve faydalı tartışmalar olmaya devam ediyor. ABD ve Türkiye bu koalisyonun bir parçası olarak ortaklığına devam edecektir" diye yanıt verdi.

BRETT MCGURK HEYETTE

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın birlikte geldiği heyette bulunan ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, basın toplantısının yapıldığı salonda yer aldı. McGurk'a Kobani ziyaretinde çekilen fotoğrafları nedeniyle tepki gösterilmişti.