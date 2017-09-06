Kudüs'teki kiliseler İsrail'i kınadı

Kudüs'te yerleşik kiliselerden yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgedeki kutsal yerlerin statükosunun hükümetler ve dini yönetimler tarafından tanındığı hatırlatılarak, İsrail'in statükoyu ihlal etmesinin endişe verici olduğu belirtildi.

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