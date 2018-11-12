"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Kuzey Kore'nin 13 gizli füze tesisinin yeri tespit edildi

12 Kasım 2018, Pazartesi 22:30
ABD'li uzmanların, Kuzey Kore'nin 20 civarında olduğu sanılan gizli füze tesislerinden 13'ünün yerini tespit ettiği bildirildi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin, ticari uydu görüntülerinden faydalanarak hazırladığı raporda, Kuzey Kore'de füze ve benzeri teknolojilerin üretilmesi için kullanılan 13 gizli tesisin yerlerinin tespit edildiği belirtildi.

Raporda, füze fırlatma sahası olarak kullanılmadığına işaret edilen tesislerin, Kuzey Kore ile ABD arasında varılacak muteber, kanıtlanabilir bir anlaşma çerçevesinde teftiş edilmesi gerektiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyonyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore ay başında da "ABD ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmazsa nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.

AA

Etiketler: Kuzey Kore, ABD
Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Örnek şahsiyet: Bediüzzaman

    Cihangir İslam’a salon engeli

    Öğrenci andı çağ dışı

    Yunanistan Cumhurbaşkanı: Karasularımızı genişletme hakkına sahibiz

    İlan ambargosuna Karar da isyan etti

    Türkiye ile Rusya'dan 'Dış Ticaret Eylem Planı' hamlesi

    Washington Post'tan Trump'a çağrı: Kaşıkçı cinayetinde gerekli adımlar atılsın

    "Fransa Dışişleri Bakanı her şeyden önce haddini aşmıştır"

    İsrail ordusu kan dökmeye devam ediyor: 3 Filistinli şehit oldu

    Sağlık Bakanı'ndan SMA hastalarına müjde: Temin sürecini başlattık

    Akar: Hakkari'deki patlamada hiçbir dış etki söz konusu değil

    'AB, ticaretteki ihtilafları gidermek için ABD ile her seviyede görüşüyor'

    NATO Genel Sekreteri: Avrupa'nın güvenliği Türkiye olmadan sağlanamaz

    'Güney Çin Denizi'nde beladan uzak duralım'

    Antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle Avrupa'da 33 bin kişi öldü

    Erdoğan: Eğer adalet yoksa devlet yoktur

    İsrail'in Gazze saldırısının detayları ortaya çıktı

    "Toplum her alanda çöküş yaşıyor"

    Fransa'dan Erdoğan'a yalanlama

    İran Milli Bankası'nın SWIFT'e erişimi kesiliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değişen ne?
    Genel

    Cihangir İslam’a salon engeli
    Cevher İLHAN

    Sormak Lazım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Paris’te anlaşma; İstanbul’da işgal
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah’ın işlerini temsil ile anlatabilir miyiz?
    Genel

    Öğrenci andı çağ dışı
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyet ne? Demokrasi nerede? Ve diğerleri…
    Genel

    Örnek şahsiyet: Bediüzzaman
    Muzaffer KARAHİSAR

    Neler neler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.