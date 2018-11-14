Liberman'ın istifasını böyle yorumladı

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın görevinden istifa etmesini "Gazze'nin siyasi zaferi" olarak nitelendirdi.

İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan istifa kararı

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liberman'ın istifası, dik duruşuyla işgalciler nezdinde siyasi depreme sebep olmada başarılı olan Gazze'nin siyasi zaferidir." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, istifanın ayrıca "yenilginin itirafı ve Filistin direnişi karşısında acizliğin ifadesi" olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, kısa süre önce partisi İsrail Evimiz (Yisrael Beiteinu) kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurmuştu.

Hükümetin Gazze politikasına sert eleştiriler yönelten Liberman, "(Filistinli gruplarla İsrail arasında dün sağlanan) Ateşkes, teröristlere teslim olmaktan başka bir anlam taşımıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Pazar gününden beri ne olmuştu?

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler sonucunda dün akşam taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.