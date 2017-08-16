Londra Southend Havalimanında patlama

Londra Southend Havalimanında sabah saatlerinde bir patlama gerçekleşti.

Yerel saatle sabah 10:30'da başlayan yangın, Airlive tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Bir havalimanı sözcüsü ise, "Havalimanının kuzeyinde bir kaza oldu." diyerek itfaiyecilerin söndürme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Essex itfaiye departmanı sözcüsü, "Kaza raporlama ekibimiz incelemelerinde ilerlemeler sağlıyorlar. İtfaiyeciler olay yerine ulaştıklarında uçak hangarının alevler içinde olduğunu bildirdiler. yangını kontrol altına almak için altı itfaiye aracı talep edildi. Yangına bir yangın merdiveniyle yukarıdan da müdahale edilmeye çalışılıyor." dedi.

Toplamda sekiz itfaiye ekibinin midahale ettiği yangın, henüz bir rötara sebep olmazken, havalimanı trafiği olağan seyrinde devam ediyor.