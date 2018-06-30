Lübnan da sığınmacıları göndermek istiyor

Lübnan’daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ülkesine geri dönmek isteyen Suriyeli mültecilerden mümkün olan en fazla kişiyi göndermek için bir mekanizma oluşturacaklarını söyledi.

Hizbullah’a ait El-Menar kanalına konuşan Nasrallah, Suriye rejimi ve Lübnan kamu güvenliği ile koordinasyon halinde ülkesine geri dönmek isteyen Suriyeli mültecilerden mümkün olan en fazla kişiyi göndermek için bir mekanizma ortaya koyacaklarını belirtti. Nasrallah’ın ifadeleri hakkında Lübnan veya Suriye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Hizbullah 2013’ten bu yana tüm eleştirilere rağmen açık bir şekilde Esed rejiminin yanında savaşıyor. Arsal bölgesindeki 400 Suriyeli mülteci dün, Lübnan makamları ve Suriye yönetiminin koordinasyonunda ülkelerine geri dönmüştü. AA

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