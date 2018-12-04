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4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Mattis'e göre güç, irade ve aciliyet açısından ABD'ye tehdit ülkeler

04 Aralık 2018, Salı 11:20
ABD Savunma Bakanı Mattis, ülkesi için güç bakımından en büyük tehdidin Rusya, irade bakımından Çin olduğu değerlendirmesini yaptı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, nükleer silah programına son verilmesi için müzakerelerin sürdüğü Kuzey Kore'nin ABD için en ivedi tehdit olduğunu belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Mattis, California'da Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore, Çin, Rusya ve İran'dan hangisinin ülkesine en ciddi tehdidi oluşturduğu yönündeki soruya "Aciliyet bakımından Kuzey Kore bir sorun." cevabını verdi.

"Bu ivedi bir mesele"

Mattis, konuşması sırasında "Bu meseleye eğilmek zorundayız. Bu ivedi bir mesele. Birleşmiş Milletlerin bu nedenle oy birliğiyle alınan Güvenlik Konseyi kararları mevcut. Baylar bayanlar, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, ABD ve daha fazlasının, tekrar tekrar tek sesle oy kullandığını kaç kez görürsünüz?" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, güç bakımından ülkeye en büyük tehdidin Rusya, irade bakımından da Çin olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyongyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen ay yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Trump ise ay başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ocak veya şubatta görüşebileceklerini açıklamıştı.

AA

Etiketler: abd, mattis
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