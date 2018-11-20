"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Medeniyetler İttifakı’nın temeli budur

20 Kasım 2018, Salı 23:22
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pittsburg’da geçen ay bir sinagoga düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki Müslümanların, kurbanlar için kendi aralarında para topladığını hatırlatarak “Medeniyetler İttifakı’nın temeli bu anlayışa dayanır” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezinde düzenlenen Medeniyetler İttifakı (Mİ) 8’inci Küresel Forumu’nun açılış töreninde bir konuşma yaptı. Pittsburg’da geçen ay bir sinagoga düzenlenen saldırı sonrası bölgedeki Müslümanların, kurbanlar için kendi aralarında para topladığını hatırlatan Guterres, Medeniyetler İttifakı’nın temelinin de bu anlayışa dayandığını belirtti. Guterres, “Bu ittifak sadece iyi hissetmek için kurulmuş bir girişim değildir. Barış, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve inşa etmemiz gereken dünyaya temel olma niteliğindedir.” diye konuştu. Medeniyetler İttifakı’nın, 2030 ajandasının hiç bu kadar dışına çıkmadığını vurgulayan Guterres, “Üzülerek söylüyorum bugün kültür, inanç ve yanlış kimlik düşünceleri farklı bölgelerde ciddî sorunlar ve tehditler oluşturmayı sürdürmektedir.” dedi.

Farklılıklar tehdit değil, zenginliktir

Arakanlı Müslümanlara ve Yezidilere yapılan saldırılara dikkati çeken Guterres, “Bir kişinin ya da toplumun kimliğinden dolayı hedef haline gelmesi kabul edilemez, bu büyük bir utanç kaynağıdır.” ifadelerini kullandı. Dünyanın birçok yerinde din, kültür ve cinsiyetler dolayısıyla saldırıların olduğunun altını çizen Guterres, “İşte tam da bu sebeple, farklılığın bir tehdit olarak değil de bir zenginlik olarak görüldüğü saygılı ve kapsayıcı toplumlar inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız.” çağrısında bulundu.

AA

Etiketler: bm, guterres
Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın

    KOAH, zatürre riskini arttırıyor

    Çalışın, tevekkül edin, Allah yardım eder

    Gazze patlamak üzere

    'Trump yönetimi Kaşıkçı konusunda tutarlı bir cevap veremedi'

    Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

    84 bin Suriyeli’ye kanunî ikamet izni

    'Veliaht Prens cinayet hakkında bilgi sahibi olabilir'

    AB ile Türkiye arasında görüşmeler sürüyor

    'Avrupa ordusu kurmuyoruz, güvenlik yatırımı yapıyoruz'

    UNESCO'dan göçmen çocuklar için eğitim uyarısı

    Mescid-i Aksa'da Mevlid kutlaması

    İngiltere'den insan hakları ihlallerine karşı küresel yaptırım arayışı

    Afganistan'da Mevlit etkinliğinde intihar saldırısı: 50 kişi öldü, 85 kişi yaralandı!

    Gül: Yargı da travmayı aşacak

    KHK’lı vekillerin özgeçmişi oraya sığmadı

    Oralara siyaseti sokmayın

    İthal et istemiyoruz

    İsrail'den tahrik dolu yeni işgal adımı

    CHP'den Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol hakkında karar

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Farzlardan sonra kurtaran duâyı okuyor muyuz?
    Cevher İLHAN

    Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dinî denetim mi, kamu güvenliği mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadın ve erkekler değişirken...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Basra nasıl harap oldu?
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Neymiş bu yapısal reformlar?
    Faruk ÇAKIR

    Sağlık ve sıhhat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.