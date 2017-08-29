Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin iç ve dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı.

AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı mutabakatı ve Türkiye ile ilişkilerin geleceği hakkındaki soruya Merkel, AB’nin Türkiye'ye verdiği taahhütlerin arkasında olduğunu belirtti.

Merkel, "AB, mali yardımlar konusunda taahhütlerini yerine getiriyor. 3 milyar avroluk kaynağın büyük bir bölümü için proje sözleşmeleri yapıldı. Bu projelerin tümü henüz hazır değil. Bu nedenle tüm para akışı yapılmış değil ancak kaynaklar bu projelere ayrılmış durumda. AB taahhüdünün arkasında duruyor. 3 milyar avro kullanıldıktan sonra bir kez daha 3 milyar avroluk kaynak sağlanacak.” şeklinde konuştu.

AB-Türkiye mutabakatının unsurlarından olan vize muafiyeti konusunda da henüz tüm kriterlerin yerine getirilmediğini savunan Merkel, özellikle Terörle Mücadele Yasası’na ilişkin hususlarda görüş ayrılıkları bulunduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ile son dönemde ilişkilerde yaşanan gerginlikler hakkında da "Elbette Türkiye ile daha iyi ilişkilere sahip olmak isterdim ancak gerçeklere bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

Teröre destek şüphesiyle Türkiye'de haklarında soruşturma açılan ve halen tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunan Merkel, ilişkilerde yeniden normalleşme sağlanmasının buna bağlı olduğunu ifade etti.

Hükümetin, Türkiye politikasında değişikliğe gitmesinin gerekli olduğunu iddia eden Merkel, bu durumun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Merkel, "Bu durumdan üzüntü duyuyorum ancak bunları gerekli görüyorum." dedi.

Gümrük Birliği’nin yenilenmesi

AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hatırlatılması üzerine Merkel, bu konuda Türkiye ile resmi müzakerelerin başlayabilmesi için AB üyesi ülkelerin oybirliğiyle AB Komisyonu'na yetki vermesi gerektiğini hatırlattı.

Merkel, "Tabii AB içinde hazırlık çalışmaları yapılıyor. Ancak Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunda müzakereler için bir yetki verilmesini, mevcut şartlar altında mümkün görmüyorum.” diye konuştu.

AfD’ye tepki gösterdi

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin başbakan adayı Alexander Gauland’ın, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'a yönelik ırkçı sözlerini nasıl karşıladığının sorulması üzerine de Merkel, açıklamaları sert ifadelerle kınadı.

Merkel, şunları kaydetti:

"Devlet Bakanı Özoğuz'a karşı söylenen sözler ırkçıdır. Mutlaka kınanmalı. Devlet Bakanı Özoğuz gibi tüm kabine üyeleri de bunun bizzat kendilerine yönelik olduğunu düşünüyor. Bunun yapılış şekli kabul edilemez. Şunu da söylemek gerekir ki bu tür denemeler hep aynı tarzda yapılıyor. Önce kışkırtıyorlar, ardından biraz geri çekiliyorlar."