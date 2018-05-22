Milyonlara seslendi: "Sadece buraya gelenler, neler hissettiğimi anlayabilir''

Manchester Unitedlı yıldız futbolcu Paul Pogba, umre ziyaretinde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, umreye gitti. Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği videoyu hayranlarıyla paylaşan Fransız oyuncu, "Sadece buraya gelenler, neler hissettiğimi anlayabilir. Burayı görmediyseniz, bir gün mutlaka gelin. Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum. İnşallah, buraya gelirsiniz." diye konuştu. Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 3,4 milyon kez izlenirken, videoya 37 bin yorum yapıldı. Fransa Milli Takımı'nda 51 kez forma giyen Pogba, geçen sezon Manchester United formasıyla 27 lig maçında 6 gol attı. *** Tıklayınız: Dünyanın en pahalı futbolcusu Umrede AA

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