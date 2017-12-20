Miniklerden Trump'a 'Kudüs' mektubu: 'Bir kez daha düşün'

Tokat'ta, Namık Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" ilan etmesi kararını bir kez daha düşünmesini istedikleri ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdı.

Okulun 5/C sınıfında eğitim gören 30 öğrenci, Trump'a barış çağrısında bulunmak için duygularını İngilizce metne döktü. Yazılanlar arasından ortak düşünceyi en iyi vurgulayan mektup seçildi.

İngilizce öğretmeni Esma Dereli Dal, İngilizce dersinde mektup yazmaya karar verdiklerini, kime mektup yazılacağı konusunda sınıfta anket yaptıklarında çoğunluğun Trump'a mektup yazmayı istediğini belirtti.

"Öğrencilerim mektupları kendi aralarında topladıkları para ile gönderecekler"

ABD'nin Kudüs'le ilgili kararı sonrası bölgede yaşananların çocukları etkilediğini ifade eden Dal, "Bu karar beni mutlu etti. Anlamlıydı. Ben de kendilerine bu düşüncelerinin güzel olduğunu söyleyerek destek verdim. Öğrencilerim mektupları kendi aralarında topladıkları para ile gönderecekler. Bu beni duygulandırdı. Velilerim bunu duyduklarında beni arayarak teşekkür ettiler. Çok anlamlı olduğunu söylediler." dedi.

Trump'a gönderilecek mektubu yazan Elçin Naz Ateş ise "Biz bu mektubu sınıfça yazdık. Öğretmenimiz bize çok yardımcı oldu. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Mektubumda kardeşçe yaşamak istediğimizi vurguladık. Yazarken oradaki çocuklar aklıma geldi. Hüzünlendik." diye konuştu.

Mektupta, "Sayın Trump, Kudüs kararınızı bir kez daha düşünün. Çocuklar ölmesin. Anne ve babalar üzülmesin. Kardeşçe yaşamaya devam edelim." ifadeleri yer alıyor.