Mısır'daki saldırıyla ilgili bir okul müdürüne uzaklaştırma kararı

Mısır Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın, Ariş kentindeki cami saldırısıyla ilgili öğrencilere sözde canlandırma yaptıran okul müdürünü görevden uzaklaştırdığı bildirildi.

Mısır yerel basını, dün Nil Deltası'nda bulunan Dakahliye vilayetindeki bir okulda öğrencilerin katıldığı temsile ait olduğu iddia edilen şiddet içerikli fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda, ellerinde İsrail, İran, Türkiye ve Katar bayrakları taşıyan silahlı kişilerin yerde yatan cemaatin başında durduğu görülürken, ismi açıklanmayan okul müdürünün hazırlattığı bu sözde canlandırmayla söz konusu ülkeleri, Ravda Camisi'ne yönelik terör saldırısıyla ilişkilendirmeye kalkıştığına işaret edildi. Mısır Eğitim ve Öğretim Bakanı Tarık Şevki, fotoğrafların basında yer alması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, öğrencileri hiçbir şekilde siyasi konulara karıştırmamaları için ülke genelindeki eğitim müdürlükleri ile okul yetkililerine ihtar gönderdiğini belirtti. Şiddet içerikli sözde canlandırma yaptıran okul müdürünün görevden uzaklaştırıldığına ve tüm sorumlular hakkında soruşturma açılması gerektiğine dikkati çeken Şevki, "Okul yetkilileri, kabul edilemez sahneler içeren temsile ilişkin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'ndan hiçbir onay almamıştır." ifadelerini kullandı. Sina vilayetine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne cuma günü düzenlenen terör saldırısında 309 kişi ölmüştü. Mısır Başsavcılığı saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganların 25-30 kişi olduğunu belirtmişti. AA

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