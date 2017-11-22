Mısır'dan Türkiye'ye casusluk hamlesi: 29 gözaltı

Mısır'da, Türkiye adına casusluk yaptıkları ve terör örgütüne katıldıkları suçlamasıyla 29 kişi başsavcının emriyle gözaltına alındı.

Mısır devlet haber ajansı MENA, Genel İstihbarat Servisi'nden yapılan bir soruşturmanın sonuçlarına göre, bu kişilerin Mısır'daki Müslüman Kardeşler hareketinin tekrar iktidara getirilmesi planı uyarınca telefon görüşmelerini kaydederek Türk istihbaratına bilgi aktardıklarını iddia edildi. Kara para aklama ve lisanssız döviz ticareti yapmakla da suçlanan sanıkların uyrukları belirtilmedi. Şüpheliler aynı zamanda para aklamak ve lisanssız olarak döviz ticareti yapmakla da suçlanıyor. Mısır’da 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin halk isyanıyla 2012’de devrilmesi sonrası Müslüman Kardeşler mensubu Muhammed Mursi ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olarak iktidara gelmişti. Ankara ve Kahire arasındaki ilişkiler Mursi'nin 2013 yılında protesto gösterileri üzerine askeri darbeyle devrilmesinin ardından gerilmişti. Mısır, darbenin ardından Müslüman Kardeşler hareketini terör örgütü ilan etti ve üst düzey üyelerinin çoğu tutukladı. Hürriyet

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