Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı

Kurban Bayramı tatili boyunca kapalı tutulan sınır kapısı yeniden açıldı.

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı. Mısır devlet televizyonunun haberine göre Refah Sınır Kapısı 27 ve 31 Ağustos ile 1-3 Eylül tarihlerinde 5 gün için sadece Filistinli hacıların geçişine tahsis edilecek. Sınır kapısının 28-30 Ağustos tarihlerinde kapalı tutulacak olma nedenine ilişkin bilgi verilmezken, 4 Eylül'den itibaren Refah'ta işleyişin normale döneceği ve kapının açık kalacağı aktarıldı. 26 Ağustos'ta işleyişin yeniden başlayacağı duyuruldu Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi 15 Ağustos'ta Refah Sınır Kapısı'nın, Kurban Bayramı tatili boyunca 6 gün "çift yönlü" kapalı olacağını, 26 Ağustos'ta işleyişin yeniden başlayacağını duyurmuştu. Ancak Mısır devlet televizyonu son açıklamasıyla açılış tarihinin bugün olduğunu duyurmuştu. Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı'nı geçen mayıs ayından bu yana zaman sınırlaması belirtmeden açık tutuyor. Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. AA

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