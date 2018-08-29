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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Moldova - Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi

29 Ağustos 2018, Çarşamba 21:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreci tamamlamış bulunmaktayız." dedi.

Moldova'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu ev sahipliğinde, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, Moldova’nın bağımsızlığının 27. yıl dönümünü kutlayarak, ikili ilişkilerinin karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştiğini vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Moldova'nın her köşesinde milyonlarca dolarlık projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Oktay, "TİKA, Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının tadilatını yapmaya devam ediyor." dedi.

Oktay, 2016'da yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın olumlu sonuçlarının görüldüğüne işaret ederek, "Ticaret hacmimiz 2016’da 410 milyon dolar iken, 2017’de 56 milyon dolarlık artışla 466 milyon dolara ulaştı. Halihazırda 213 firmamız Moldova’da 350 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirketlerimizi Moldova’ya daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Eğitim alanda da ikli ilişkilerin devam ettiğini belirten Oktay, "Turizm alanında Moldova’nın turistleri Türkiye'yi tercih ediyor. 2017’de yaklaşık 172 bin turist ülkemizi ziyaret etti." diye konuştu.

Kimlikle seyahat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moldova ve Türkiye arasındaki vizesiz seyahatin yeterli olmadığını, "Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahat uygulanmasının başlatılması için yasal süreci tamamlamış bulunmaktayız." dedi.

Oktay, yakında başlayacak bu uygulamanın iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğini ve turizm alanındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi.

Moldova ile ikili ilişkilerinin güzel bir seviyede olmasının sebebinin Moldova’daki Gökoğuz soydaşlarının olduğuna işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsünü oluşturan Gökoğuz Özerk Yeri, iki ülke bağlarını daha da güçlendirecek en önemli güvencemiz. Gökoğuz Yeri’nin Moldova sınırları içerisinde, kendi kimliğini koruyarak kalkınması ve böylelikle Moldova’nın bir bütün olarak daha güçlü hale gelmesinin yanındayız."

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde Moldova’ya yapacağı ziyaretin ikili ilişkileri stratejik boyuta taşıyacağını, iki ülke arasındaki bağları geliştireceğini vurguladı.

Büyükelçi Bolboceanu da taraflar arasındaki ilişkilerin daima ortaklık ve dostane ilişkiler temelinde geliştiğine dikkati çekerek, "Türkiye bizim stratejik partnerimiz. Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin her sene güçlendiğini görüyoruz." dedi.

Bolboceanu, Moldova parlamentosunun bağımsız ve Avrupa değerlerini benimseyen bir ülke olmayı tercih ettiğine dikkati çekti.

Organizasyona yardımcı olan Yenimahalle Belediyesine şükranlarını sunan Bolboceanu, "Birçok Moldovalı vatandaş Türkiye’de geliyor. Aynı zamanda birçok Türk vatandaşı da Moldova’ya gidiyor. Bu da dostluğumuzun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: moldova
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