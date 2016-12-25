''Neden rahatsızlık duyuyorlar; Yahudi yerleşim birimleri illegaldir''

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın kabul edilmesinin Filistin sorunun çözüldüğü anlamına gelmediğini ancak İsrail’le müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat olduğunu söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın kabul edilmesinin Filistin sorunun çözüldüğü anlamına gelmediğini ancak İsrail’le müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yaptığı açıklamada, “Dün de uluslararası camianın Yahudi yerleşim birimlerinin gayrimeşru olduğunu kabul eden kararı dolayısıyla kazandığımız manevi zaferi kutladık.” ifadelerini kullandı. BMGK’nın söz konusu kararının Filistin sorunun çözüldüğü anlamına gelmediğini vurgulayan Abbas, “Bu karar barış görüşmelerinin başlaması, iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde inşa edilecek bir Filistin için iyi bir fırsattır.” şeklinde konuştu. Abbas, konuşmasında İsrail’i kastederek, “Diğerleri bu karardan neden rahatsızlık duyuyorlar anlamıyorum. Yahudi yerleşim birimleri illegaldir.” dedi. Noel kutlamalarının Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlığına vesile olması temennisinde bulunan Abbas, “Hamas ve Fetih Hareketleri arasında da uzlaşma sağlanmasını ümit ediyoruz. Böylece Gazze’de de Filistin Yönetimi’ne yeniden dönülmüş olsun. Çünkü Gazzesiz Filistin, Filistinsiz Gazze olmaz.” ifadelerini kullandı. Okumak için tıklayınız: İsrailli Bakan Liberman'dan BM kararı tepkisi: Tüm iletişimi kesin İsrail'den BM'nin kararına ilk tepki: ABD İsrail'i terk etti, kalbimiz sızlıyor AA

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