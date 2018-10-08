Nobel ekonomi ödülünün sahipleri belli oldu

Nobel Ekonomi Ödülü, iklim değişimi ve ekonomik büyümede yenilikçilik üzerine yaptıkları çalışmaları sebebiyle William Nordhaus ve Paul Michael Romer'e verildi.

Ödülü veren İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, Nordhaus ve Romer hakkında, "Araştırmaları sayesinde yeni modeller ortaya koyarak pazar ekonomisinin doğa ve bilgi ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu belirlemiş ve ekonomik analizlere yeni bir boyut kazandırmışlardır." açıklamalarında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yale Üniversitesi'nde profesör olan Nordhaus, küresel iklim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk nicel modeli oluşturdu.

New York Üniversitesi Profesörü Romer ise ekonomik etkenlerin şirketleri nasıl yenilikçiliğe yönlendirdiği konusunda yeni bir model geliştirdi.

Nobel Ekonomi Ödülü nedir?

1901'de verilmeye başlanan Nobel ödüllerinden farklı olarak Nobel Ekonomi Ödülü ilk defa 1968'de sahiplerini buldu.

İsveç Merkez Bankası'nın 300'üncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı bağış sonrasında her sene ekonomi alanında önemli katkıları olan kişilere verilen ödülün ilk sahipleri 1969 yılında Ragnar Firsch ve Jan Tinbergen olmuştu.

Alfred Nobel'in 1985 yılındaki vasiyetinde bulunan beş ödül arasında olmayan Ekonomi Ödülü'nü kazananlara her yıl 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 6 milyon TL) veriliyor.