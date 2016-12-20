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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Noel panayırına TIR daldı: 12 ölü

20 Aralık 2016, Salı
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Noel pazarına giren kamyon çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir tırın Noel pazarına girmesi nedeniyle ölü sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Berlin polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Breitscheidplatz Meydanı'ndaki olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği, bazıları ağır olmak üzere 48 yaralının da hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Söz konusu tırın Polonya'da bir şantiyeden çalınmış olabileceği şüphesinin bulunduğu ve bu konuda incelemelerin devam ettiği duyurulan açıklamada, tırın içinde ölü bulunan kişinin Polonya vatandaşı olduğu kaydedildi.

Polis ayrıca olası ipuçları için halktan olay yerinden çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri "bka-hinweisportal.de" adlı internet sayfasına yüklemelerini istedi.

İçişleri Bakanı Maiziere'nin açıklaması

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Alman birinci televizyon kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, Berlin'de meydana gelen olayın herkesi sarstığını ifade etti.

Berlin'de güvenlik birimleriyle görüştükten sonra ancak olaya ilişkin net bir açıklama yapabileceğini dile getiren Maiziere, "Olayın arka planı ve gelişimi konusunda henüz kesin bir şey bilmiyoruz." dedi.

İnsanların üzerindeki psikolojik etkisi bakımından açıklamalarda seçilen kelimelerin önemli olduğunu vurgulayan Maiziere, incelemelerin sonucuna göre net açıklamalar yapılabileceğini kaydetti.

Maiziere, "Şu anda 'saldırı'yı ağzıma almak istemiyorum ancak pek çok şey buna işaret ediyor." diye konuştu.

Güvenlik birimlerine güvenilmesini isteyen Maiziere, "Bu olay tam olarak aydınlatılmadan biz durmayacağız." ifadesini kullandı.

"Berlin ve ülkemiz için kötü bir akşam"

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da yaptığı yazılı açıklamada, olay hakkında çok şey bilinmese de düşüncelerinin hayatını kaybedenler ve onların yakınlarında olduğunu belirtti.

"Bu, beni ve sayısız insanı üzen Berlin ve ülkemiz için kötü bir akşam." değerlendirmesinde bulunan Gauck, olayın ardından görev alan arama kurtarma ve güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

Berlin'in turistik merkezlerinden Kurfürstendamm Caddesi'ndeki Breitscheitplatz Meydanı'nda kurulan Noel pazarına dün yerel saatle 20.00'de Polonya plakalı bir tır girmişti. İlk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından polis, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuş ancak onun tırın sürücüsü olup olmadığı konusunda değerlendirmede bulunmamıştı. Tırın sürücüsüne refakat ettiği tahmin edilen bir kişinin ise olay yerinde ölü bulunduğu belirtilmişti.

AA

Etiketler: almanya, terör, tır, noel
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