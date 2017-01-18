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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Obama'dan "Filistin-İsrail'' açıklaması

18 Ocak 2017, Çarşamba 23:45
ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'daki son basın toplantısında Ortadoğu barışına ilişkin endişelerini dile getirerek, "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için zamanın geçmesinden endişe ediyorum." dedi.

Basın toplantısında Ortadoğu barışı, yeni dönemde ABD-Rusya ilişkileri ve cezasını hafiflettiği Chelsea Manning ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Obama, Filistin-İsrail sorununun gidişatından endişe ettiğini vurguladı.

Filistin-İsrail meselesindeki mevcut statükonun hem İsrail hem de Filistin için tehlikeli olduğunu kaydeden Obama, "Barış görüşmeleri için çok enerji harcadık ancak bu iki ülkeyi zorlayamayız." dedi.

"İki devletli çözümden başka çözüm görmüyoruz"

Obama, 8 yıllık yönetimi boyunca hem İsrail hem de Filistin yönetimini iki devletli çözüm için her zaman teşvik ettiklerini ifade ederek, "İki devletli çözümden başka çözüm görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendi dönemindeki çabalarından yapıcı bir sonucun çıkmamasından dolayı üzüntülü olduğunu belirten Obama, "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm için zamanın geçmesinden endişe ediyorum." sözleriyle yeni yönetime de mesaj gönderdi.

Tel Aviv yönetimine, "Aynı anda hem Yahudi hem de demokratik bir devlet nasıl olacak?" sözleriyle tepki gösteren Obama, yerleşimlerin büyümesinin iki devletli çözümü imkansız hale getirdiğini ve bu sebeple Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) tasarıya destek verdiklerini vurguladı.

Cuma günü başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın Ortadoğu barışında kendi politikasını yürüteceğini kaydeden Obama, özellikle danışmanlarının çizeceği tablonun yeni başkan için önemli gösterge olacağını ifade etti.

ABD-Rusya ilişkileri

"ABD ile Rusya arasında yapıcı ilişkilerin olması her iki ülkenin de yararınadır." vurgusunu yapan Obama, bunun için çok çalıştıklarını ancak istediklerini gerçekleştiremediklerini kaydetti.

Moskova'nın son dönemdeki tavrını eleştiren ABD Başkanı, "Putin döneminde Amerika karşıtı söylemler yükseldi." dedi.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların, bu ülkenin Ukrayna’ya yönelik saldırgan tavrından kaynaklandığının altını çizen Obama, yaptırımların nükleer silahlarla bir ilgisinin olmadığını hatırlattı.

Obama, "Rusya zorla bu ülkeye girdi. Bunu keserseniz yaptırımlar da kalkar diye birçok kez söyledik." ifadelerini kullandı. Trump'ın "Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırabiliriz" açıklaması hatırlatılan Obama, bununla ilgili kararın ve sorumluluğun yeni yönetimde olacağını dile getirdi.

"Manning konusunda gönlüm rahat"

Obama, casusluktan dolayı 2013 yılında 35 hapis cezası alan ve dün mayıs ayında salıverilecek şekilde cezasını indirdiği eski ABD ordusu üyesi Manning hakkındaki soruları da cevapladı.

Manning'in işlediği suça göre aldığı cezanın benzerlerinden fazla olduğunu savunan Obama, "Cezasını çektiğini düşünüyorum. Gönlüm rahat." dedi.

Wikileaks'e de bilgi ve belge sızdıran Manning ile ilgili kararında herhangi bir sorun yaşamadığını anlatan Obama, ceza indirim kararında adil davrandığına inandığını vurguladı.

Amerikan toplumunun son başkanlık seçim sürecinde adeta ikiye bölündüğünü ve bunun ülke için iyi bir şey olmadığını kaydeden Obama, buna rağmen ABD'nin yeni nesil gençliğinden ve geleceğinden çok umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Cuma günü ABD Kongresinin bahçesinde gerçekleştirilecek yemin töreninin ardından görevini Trump'a devredecek olan Obama, ailesiyle bir süre daha başkent Washington'da yaşamaya devam edecek.

AA

Etiketler: obama, abd
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