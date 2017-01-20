Obama veda etti

ABD'de başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devreden Barack Obama ailesiyle birlikte Washington'dan ayrıldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, askeri bir helikoptere binip Andrews Hava Üssü'ne doğru hareket etti. Obama çifti, buradan bir uçağa binip California'ya tatile gidecek. Obama ayrılırken, Trump ve eşiyle el sıkıştı ve daha sonra da korumalarına teşekkür etti. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise, sadece iki saat uzaklıktaki memleketleri Delaware'e giden bir trene binecek.

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