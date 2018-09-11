"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Onları hayal kırıklığına uğratamayız'

11 Eylül 2018, Salı 22:49
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Sinirlioğlu, Rusya'nın talebi üzerine toplanan BMGK'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçları hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

Astana görüşmelerinin Suriye'de şiddeti azaltmak ve siyasi sürece hız kazandırmak için yapıldığını hatırlatan Sinirlioğlu, Tahran zirvesinde de İdlib konusunun öne çıktığını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Sinirlioğlu, İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısını yineledi. 

Sinirlioğlu, ''Ateşkes çağrımız tüm askeri operasyonları kapsıyor ve Türkiye bu yönde çalışmalarını sürdürecek. Uluslararası toplumu da sesli ve aktif olarak çabalarımızı desteklemeye davet ediyoruz.'' dedi. 

Feridun Sinirlioğlu, ''İdlib'de askeri operasyonlar hiç şüphesiz insani felakete neden olur, mülteci akını başlatır, Türkiye ve Avrupa ve ötesinde muazzam güvenlik riskleri oluşturur.'' uyarısında bulundu. 

Türkiye'nin 3,5 milyonla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlatan Sinirlioğlu, ''Ama şununla da yüzleşelim uzun süre önce kapasitemizin üst sınırına ulaştık.'' diye konuştu.

İdlib'de milyonlarca masum insanın hayatının tehlikeye atılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, ''Bu uluslararası toplumun ortak görevi. Bugün İdlib'de bizi endişeyle izleyenler terörist değil, 3,5 milyon sivil ve bunun 1 milyonu çocuk. Onları hayal kırıklığına uğratamayız.'' ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: bm, sinirlioğlu
Okunma Sayısı: 388
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dâvâsı düştü, düzeni sürüyor

    Benim suçum neydi?

    Siyasetçiler eğitimden ellerini çeksin

    İnsanî felâket alarmı

    Kaynaklar azalıyor, çatışmalar büyüyor

    AB'nin zorlu imtihanı: Her yıl 400 bin kişinin ölümüne sebep oluyor...

    'Onları hayal kırıklığına uğratamayız'

    Gergerlioğlu Bakan’a cezaevlerini sordu

    Baz istasyonları mantar gibi çoğalıyor

    İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlendi

    Baskılar gençleri kaçırıyor

    İdlib’de siviller tedirgin

    MEB ücretli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı

    Torunun acısına dayanamadı... İçim yanıyor!

    Bilânçolar incelendi: Sıkıntı büyüyebilir

    Harput Kalesi'ndeki kazı çalışmalarında bulundu

    Afganistan yine intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Kalın'dan İdlib uyarısı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden flaş karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kriz ve suskunluk
    Genel

    Dâvâsı düştü, düzeni sürüyor
    Genel

    Benim suçum neydi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bugünkü çöküşün sebebi 12 Eylül zihniyetidir
    Mustafa ORAL

    Dudaklarında zemzem tadıyla ölüme gitmek
    Genel

    Siyasetçiler eğitimden ellerini çeksin
    Süleyman KÖSMENE

    Neşriyatımız nerede, biz neredeyiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Beyin göçü mü deprem mi?
    Risale-i Nur'dan

    Askerin siyasete müdahalesi, müthiş zararlar doğurdu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.