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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Özbekistan'da 10 yıl aradan sonra hoparlörle ezan...

08 Kasım 2017, Çarşamba 11:06
Özbekistan'daki camilerde hoparlör ile ezan okunmaya başladı.

Ülkedeki cami ve mescitlerde, yaklaşık 10 yıl aradan sonra hoparlörler ile ezan okunmaya başlanırken ezan sesleri uzaklardan da duyulabiliyor.

Ülkedeki din görevlilerinin 26 Ekim'de Taşkent'te gerçekleştirdiği toplantıda, ezanın hoparlör ile okunmasının gündeme gelmesinin ardından, Taşkent başta olmak üzere birçok bölgede cami ve mescitlerde uygulamaya geçildi.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı ancak yerel basında çıkan haberlerde, başkentin yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinde de ezan okunurken hoparlör kullanıldığı belirtildi.

İki binden fazla cami ve mescidin bulunduğu Özbekistan'da, daha önce sadece Ramazan ve Kurban Bayramları ile teravih namazlarında ezan veya Kur'an-ı Kerim okunduğunda hoparlör kullanılıyordu. Diğer zamanlarda bunun için hoparlör kullanılmıyor, ezan sesi sadece cami veya mescitlerin içinde duyulabiliyordu. 

AA

Etiketler: özbekistan
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  • Necati

    8.11.2017 13:01:25

    Hani bunlar 90li yillarda komanizmden kurtulmustu esas olan bastaki iktidar tutkunlarindsn kurtulmak

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